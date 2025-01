video suggerito

Come sarà la nuova metro D di Roma: la mappa delle fermate e quando sarà pronta I tecnici di Roma Metropolitane hanno presentato un ipotesi di aggiornamento del percorso della Metro D, la quarta linea di metropolitana di Roma. Il nuovo tragitto è lungo complessivamente 30 chilometri per 30 fermate. Le prime nuove stazioni potrebbero aprire tra otto anni, secondo l'assessore Patanè.

A cura di Enrico Tata

Nel corso di una riunione con l'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, i tecnici di Roma Metropolitane hanno presentato un ipotesi di aggiornamento del percorso della Metro D, la quarta linea della metropolitana di Roma. Il nuovo tragitto è lungo complessivamente 30 chilometri per 30 fermate, contro i 20 chilometri e le 22 stazioni della prima versione. Confermato l'obiettivo di collegare il quadrante Nord Est della Capitale con il quadrante Sud, con nodi di scambio con Metro C, Metro A e Metro B. In un'intervista rilasciata al Messaggero, l'assessore Patanè ha detto che le prime stazioni della Metro D, quelle a Nord Est tra Nomentana e Nemorense, potrebbero aprire fra otto anni, quindi intorno al 2033.

Quando apriranno le fermate della Metro D di Roma

L'assessore Patanè ha dichiarato che per la prima tratta della Metro D, da Nomentana Raccordo fino a Nemorense, possono bastare 8 anni, "se siamo bravi". Le prime stazioni della quarta linea della metropolitana di Roma, quindi, potrebbero essere inaugurate nel 2033. Si tratta dello stesso anno in cui potrebbero aprire le nuove stazioni della Metro C oltre piazza Venezia e la stessa stazione-museo di piazza Venezia.

La mappa delle fermate e il tracciato completo della Metro D di Roma

Quali sono le nuove fermate inserite nel nuovo progetto della Metro D? Sostanzialmente la nuova versione conferma l'obiettivo di collegare il quadrante Nord Est con il quadrante Sud di Roma, ma con alcune modifiche: dalla Nomentana e Montesacro il tragitto andrà verso piazza Buenos Aires e poi intersecherà la Metro A a Barberini (e non più a Spagna). Poi si dirigerà a Trastevere e infine in zona Forlanini-Colli Portuensi. Invece di oltrepassare il Tevere per andare in zona Vasca Navale, si dirigerà prima alla Magliana e poi a Villa Bonelli, prima di andare verso Eur Magliana e piazzale dell'Agricoltura. La prima versione del progetto prevedeva il capolinea proprio qua, ma la nuova versione prevede la prosecuzione fino a Vigna Murata.

Questo il tracciato completo con tutte le stazioni previste da questa ipotesi di modifica del progetto presentata da Roma Metropolitane (in grassetto le nuove stazioni rispetto alla prima versione):

Nomentana Gra

Ojetti

Talenti

Adriatico

Jonio

Vaglia

Val D'ala

Villa Chigi

Nemorense

Buenos Aires

Galleria Borghese

Barberini

Venezia

Mastai

Nievo

Stazione Trastevere

Fermi

Vigna Pia

Forlanini

Colli Portuensi

La Loggia

Villa Bonelli

Magliana Nuova

Eur Magliana

Agricoltura

Tintoretto

Grotta Perfetta

Calderon de la Barca

Fotografia

Vigna Murata

Metro D, elaborazione Fanpage.it su progetto Roma Metropolitane