Una lite per questioni condominiali finita nel sangue. È avvenuto ad Artena, alle porte di Roma: una donna di 48 anni è stata portata in ospedale dopo che la vicina l'ha colpita varie volte al torace e alle braccia con un paio di forbici. L'aggressione, avvenuta al culmine di una lite per banali problemi di vicinato, non ha fortunatamente avuto esiti tragici. La vittima non ha riportato ferite gravi e non è in pericolo di vita, tanto da essere stata ricoverata in codice giallo, il colore che si assegna ai feriti lievi. La donna che l'ha colpita è stata invece arrestata: si tratta di una 50enne che vive nello stesso palazzo della vittima e che ora si trova agli arresti domiciliari a casa della figlia in attesa del rito direttissimo.

Colpisce la vicina con le forbici: arrestata dai carabinieri

Sul posto, una volta ricevuta la chiamata, sono arrivati i carabinieri di Artena. Qui hanno trovato la donna ferita che ha denunciato l'aggressione e la 50enne che l'ha aggredita, posta subito in stato di fermo. Non è noto cos'è che abbia fatto scattare la donna. Sembra che le due litigassero da tempo per questioni di vicinato, problemi banali che però non riuscivano a risolvere e che erano arrivate a un punto limite, in cui le due non riuscivano più nemmeno a incrociarsi senza discutere. Problemi in cui incorrono moltissime persone che vivono non solo nei condomini, ma anche in case indipendenti che però confinano con altri. Ieri la tremenda lite, finita con la 50enne che ha estratto le forbici colpendo la vittima. Adesso dovrà rispondere di lesioni personali aggravate: rischia una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione.