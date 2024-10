video suggerito

Colpi di pistola al Prenestino: auto pirata travolge un vigile che spara alle ruote Paura al Prenestino: un vigili è stato travolto da un’auto pirata sfrecciata a tutta velocità da via dei Gordiani. Ha puntato alle ruote e ha fatto fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

L'ha vista sfrecciare a tutta velocità da via dei Gordiani, uscita dal campo rom, così si è messo in mezzo alla strada per bloccarla. Ma quell'automobile, una Fiat Punto che poi si è rivelata essere senza assicurazione, non ha accennato a fermarsi. E, anzi, lo ha travolto. È successo ad un vigile urbano che, dopo essere stato investito, ha puntato alle ruote del mezzo e ha fatto fuoco. È avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, verso le ore 18.

Sfreccia in auto e travolge un vigile urbano che spara

I caschi bianchi si trovavano sul posto per uno dei servizi di controllo nella zona quando, ad attirare la loro attenzione, è stata un'automobile che sfrecciava a tutta velocità uscita dal campo rom verso via Anagni. Gli agenti del V gruppo Prenestino hanno raggiunto l'auto. Subito dopo essere stata bloccata ha ripreso la sua fuga: nel frattempo dall'auto della Polizia Locale era sceso un agente per accertamenti. Mentre scappava l'auto pirata lo ha investito. Nonostante le ferite riportate, ha tentato di fermare il mezzo sparando alle ruote con l'arma di ordinanza.

La fuga dell'auto pirata

Nonostante gli spari, l'auto ha ripreso la fuga, inseguito da una pattuglia. I caschi bianchi sono riusciti a bloccare l'automobile soltanto una volta in via delle Betulle. Gli agenti hanno bloccato uno degli uomini a bordo un trentaquattrenne ora in stato di fermo, ma almeno due persone sono fuggite, fra cui il conducente del mezzo. L'auto, senza assicurazione e su cui sono in corsi accertamenti (non si esclude che possa essere stata rubata), è stata posta sotto sequestro. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per risalire agli altri soggetti coinvolti che si trovavano a bordo.

Come sta il vigile urbano investito da un'auto pirata al Prenestino

Dopo aver sparato alle ruote dell'automobile pirata che lo aveva appena investito, per l'agente travolto è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. L'agente è stato trasportato all'ospedale Vannini, dove è stato sottoposto alle cure del caso per le ferite riportate: per lui i medici hanno disposto una prognosi di almeno 10 giorni.