Colosseo, nella foto ricordo col centurione lui la palpeggia: a processo Una ragazza è stata palpeggiata da un centurione mentre si stavano scattando una foto ricordo insieme davanti al Colosseo: a processo per violenza sessuale.

A cura di Beatrice Tominic

È successo davanti al Colosseo, dove ogni giorno passano centinaia di turiste e turisti ammaliati dalla maestosità del monumento: una ragazza è stata palpeggiata da un centurione mentre si stava scattando una foto ricordo del suo viaggio nella capitale. È proprio qui che, il 6 gennaio scorso, fra le persone in visita a Roma, si trovava anche una ragazza di 20 anni proveniente dalla Sicilia: come lei, sono stati molti i visitatori e le visitatrici che hanno deciso di approfittare della pausa invernale per una vacanza nella città eterna. Estasiata dalla bellezza e dalla grandezza dell'antica Roma, ha deciso di calarsi completamente nei panni della turista in visita e si è avvicinata ad un gruppo di tre uomini vestiti da centurioni e gladiatori per scattare un selfie ricordo.

Lo scatto con il centurione

La ragazza ha chiesto al gruppo di gladiatori se uno di loro volesse fare una foto con lei e i centurioni hanno acconsentito: a comparire nello scatto sarà G.B., finto centurione di 43 anni. I due si sono messi in posa davanti alla telecamera, ma proprio mentre la ragazza sta per scattare la foto, il centurione l'ha palpeggiata. La ventenne se ne è accorta subito, ma ha pensato che il centurione non l'abbia fatto volontariamente, finché non viene smentita dalle stesse parole dell'uomo, che ha commentato ad alta voce la parte del corpo toccata.

La denuncia

Dopo essersi resa conto che quella del gladiatore non era stata una svista, la ragazza lo ha denunciato: ad avvalorare quanto dichiarato dalla ventenne, c'è lo scatto davanti al Colosseo. Sarà proprio la foto la chiave del processo per violenza sessuale, disposto ieri con rinvio a giudizio del centurione 43enne.