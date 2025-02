Col parapendio sulla Nomentana Bis vicino Roma, sorvola le auto con una manovra spericolata Un uomo ha sorvolato con il parapendio via Nomentana Bis a Guidonia Montecelio vicino Roma. Una manovra che ha messo potenzialmente in pericolo se stesso e gli automobilisti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

Col parapendio sulla Nomentana Bis (Credit: Welcome to Favelas)

Gli automobilisti che guidano lungo le strade di Roma sono abituati ad avvistamenti bizzarri, come veicoli improbabili, carrozze e carretti trainati da cavalli, ma anche animali che scorrazano liberi lungo la carreggiata, magari scappati da qualche allevatore oppure dal circo. Scene già successe, l'ultima, molto curiosa, che ha attirato l'attenzione degli automobilisti, c'è stata qualche giorno fa in via Nomentana Bis nel territorio di Guidonia Montecelio, strada che collega via Palombarese a Tor Lupara di Fonte Nuova.

Un uomo ha sorvolato le automobili in transito con il parapendio. Una manovra potenzialmente pericolosa, un episodio, che si è concluso senza conseguenze, ma che avrebbe potuto provocare un incidente stradale. Il comportamento dell'uomo in parapendio infatti, non solo è stato potenzialmente pericoloso per se stesso, ma anche per chi era alla guida e avrebbe potuto distrarsi.

Per non parlare delle ripercussioni che avrebbe potuto causare un'eventuale caduta sulla carreggiata. Gli automobilisti hanno continuato la marcia rallentando, alcuni dalle macchine non sono riusciti fare a meno di immortalare la scena del sorvolo. Un video è comparso sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, che pubblica quotidianamente segnalazioni dei cittadini, episodi curiosi e bizzarri, che accadono a Roma e non solo.

Welcome to Favelas ha fissato in alto tra i commenti l'intervento di una scuola di paramotore. "La nostra scuola si trova vicino a Settebagni, a Roma. Ci dissociamo dal pilota del video, che sta commettendo un grave reato. Non è un nostro allievo né un pilota del nostro gruppo – chiarisce – certi comportamenti estremamente pericolosi devono assolutamente essere condannati. Spero che si riesca a capire il rischio che corre e che fa correre agli altri". A commettere un'infrazione è stato anche l'automobilista, che per riprendere ha usato il telefonino alla guida.