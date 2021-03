I funerali di Claudio Coccoluto, storico dj di fama internazionale che ha suonato nei locali di tutta Europa, si terranno domani alle 15 nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma. Lo ha annunciato il figlio con un post su Facebook. "Il nostro amatissimo papà questa notte ci ha lasciati – scrive il figlio di Coccoluto – I funerali si svolgeranno domani alle 15:00 nella Basilica Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti), Piazza Del Popolo Roma". Alle esequie parteciperanno anche il sindaco di Cassino Enzo Salera e l'assessore alla Cultura, Danilo Grossi, oltre che i cari dell'artista, noto a livello internazionale per aver fatto ballare milioni di giovani nei locali di tutta Europa. Tantissimi gli artisti, da Gigi d'Agostino ai Subsonica, che lo stanno ricordando in queste ore sui social, increduli che una pietra miliare come lui della musica internazionale li abbia lasciati.

Morto Claudio Coccoluto, storico dj di fama internazionale

Il dj Claudio Coccoluto si è spento all'alba nella sua casa di Cassinodopo aver a lungo lottato contro la malattia. Aveva 58 anni, era malato da circa un anno. Tran i fondatori del Goa, animatore delle notti del Brancaleone, del Capodanno di Amore oltre che di centinaia di locali non solo in Italia ma in tutta Europa, ha fatto ballare milioni di persone tra Vip e nomi meno noti. Originario di Gaeta, in provincia di Latina, si era fatto conoscere nelle discoteche del litorale sud di Roma e alla radio. Dopodiché è stato chiamato come dj all'Histeria (una storica discoteca che oggi non esiste più) accanto a Marco Trani. Da questo momento non smetterà mai di stare dietro a una consolle viaggiando da Roma a Ibiza, Londra Berlino.