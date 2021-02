A poche ore dal ritrovamento dell'escursionista trentaseienne romana Claudia Acciarino, morta in montagna, il comandante della polizia locale del Comune di Carpineto Romano Paolo Pelacci, ha chiuso l'accesso al Monte Semprevisa. Un'ordinanza che sancisce il divieto d'ingresso a Pian della Faggeta, sui Monti Lepini. La tragedia che ha scosso la comunità risale alla scorsa settimana, quando Claudia, in montagna per una camminata all'aria aperta, è caduta mentre si trovava ad un'altezza di oltre mille metri, scivolando lungo un pendio per circa duecento. La donna ha chiamato aiuto, ma quando l'elicottero l'ha trovata e raggiunta dopo le difficoltà riscontrate a causa del maltempo, era ormai troppo tardi. Inutile il viaggio verso il Policlinico Agostino Gemelli, di Roma, per Claudia non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Sui drammatici fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Colleferro coordinati dalla procura di Velletri.

Pian della Faggeta chiuso per accertamenti

L'intervento di recupero di Claudia si è concluso verso le ore 2.30 di venerdì 29 gennaio. Vigili del fuoco, Soccorso Speleologico Alpino, soccorso aereo dell’Aeronautica Militare e carabinieri l'hanno cercata con la speranza di ritrovarla viva. A risultarle fatale è stato il gelo. Sono addolorato da questa giovane morte: è stata una notte molto lunga e questo è senza dubbio uno dei giorni più difficili da quando sono stato eletto sindaco. Mai avrei pensato che qualcuno potesse perdere la vita sulle nostre montagne" ha scritto su Facebook il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Il primo cittadino ha spiegato che il divieto di accesso a Pian della Faggeta è stato disposto per "consentire alle autorità competenti di effettuare i dovuti rilievi e sopralluoghi in tutta sicurezza e per evitare che il luogo del tragico incidente diventasse questo fine settimana meta di pericolosi pellegrinaggi da parte di curiosi, giornalisti ed escursionisti".