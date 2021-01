Si chiamava Claudia Acciarino, la donna di 36 anni deceduta questa notte dopo un grave incidente che l'ha vista coinvolta sui suoi amati Monti Lepini, nella zona di Carpineto Romano. Appassionata di musica e montagna, gestiva con degli amici l'Inferno Store di Roma, uno dei punti di riferimento nella capitale per gli appassionati di musica e sottoculture giovanili. In passato era stata una delle anime del circolo DalVerme (ora chiuso) che si trovava al Pigneto, tappa obbligata per chi a Roma cercava una serata alternativa che coniugasse voglia di cultura, socialità e divertimento. Fondatrice del progetto Cassandra, aveva suonato in moltissimi locali e spazi sociali della capitale, oltre ad aver animato varie trasmissioni radio nel corso degli anni. E sono in molti in queste ore a salutarla e a pubblicare ricordi di Claudia sui social, una donna piena di amici e che lascia un grande vuoto nell'ambiente più underground (ma non solo) della capitale.

L'incidente sui Monti Lepini

Esperta di montagna, Claudia Acciarino aveva deciso ieri di fare una passeggiata sui Monti Lepini. Si era diretta con la sua macchina verso Carpineto Romano, aveva parcheggiato a Pian della Faggeta, per poi addentrarsi tra i sentieri di montagna. Qualcosa però è andato storto, ha perso l'orientamento ed è caduta in un dirupo per circa 200 metri. La chiamata ai soccorsi è arrivata dalla ragazza intorno alle 16.30: per individuarla c'è voluto del tempo, è stata poi trovata anche grazie all'utilizzo del Gps. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di terra e un elicottero, oltre ai carabinieri della Compagnia di Colleferro. Le operazioni di recupero, in una zona impervia dei Monti Lepini, non sono state semplici, la notte è dovuto intervenire l'elicottero dell'Aeronautica militare (che dispone anche di visori notturni) per recuperarla. Quando è stata issata a bordo dell'elicottero, era ormai troppo tardi: trasportata all'ospedale Gemelli di Roma, è deceduta poco dopo. L'ipotesi più probabile è che la morte sia sopraggiunta per ipotermia, ma non è escluso che anche le ferite riportate nella caduta le siano state fatali.