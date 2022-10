Civitavecchia, Marco Rossetti sbanda con la moto e si schianta contro auto in sosta Addio a Marco Rossetti, 52 anni, che è morto in un incidente con la moto lungo via Garibaldi a Civitavecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Marco Rossetti, il motociclista morto a Civitavecchia

Civitavecchia è in lutto per la morte di Marco Rossetti, il motociclista cinquantaduenne deceduto in un incidente stradale lungo via Giuseppe Garibaldi la notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre scorsi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha svolto i rilievi e lavora per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Marco era originario del quartiere di Campo dell'Oro, lavorava come operaio per Civitavecchia Servizi Pubblici ed era molto conosciuto nella città portuale del litorale della provincia Nord di Roma. Tanti i messaggi d'addio sui social network da parte di amici e conoscenti. Daniele scrive: "Un bacio fin lassù amico mio ti voglio bene, non doveva andare così, sarai sempre nel mio cuore!".

L'incidente in cui è morto Marco Rossetti

I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Marco Rossetti si sono verificati intorno alle 2 di notte, secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine il cinquantaduenne stava tornando a casa in moto, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici. Un sabato sera divertente, che è culminato in tragedia. Stava percorrendo la strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote, ha sbandato, ed è finito contro alcune auto parcheggiate all'altezza dell'hotel Mediterraneo.

Arrivato il personale sanitario in ambulanza dal vicino ospedale San Paolo, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Presente sul luogo del sinistro la polizia, per gli accertamenti di competenza, che ha verificato se in zona vi siano telecamere che possano aver immortalato quanto successo e che lavora per ricostruire la dinamica dell'accuto. Pare al momento che si sia trattato di un incidente autonomo e che non siano dunque rimasti coinvolti altri veicoli.