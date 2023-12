Ciro Immobile devolverà in beneficienza il risarcimento che per l’incidente con il Tram Lo ha comunicato il legale del calciatore della Lazio: il risarcimento dell’assicurazione per le lesioni riportate dalle figlie del calciatore (10 e 8 anni), sarà devoluto in beneficienza.

A cura di Redazione Roma

Ciro Immobile

Ciro Immobile ha annunciato che i soldi che riceverà come risarcimento danni dall'assicurazione dopo l'incidente che ha avuto con un tram, lo scorso 16 aprile, in cui sono rimaste ferite le figlie, quattro passeggeri del mezzo e anche il conducente, saranno devoluti in beneficienza. Lo ha comunicato lo stesso giocatore della Lazio.

Intanto però la perizia che dovrà decidere sulle responsabilità dell'incidente, ancora non è stata depositata: Immobile ha sempre detto di essere passato con il verde, lo stesso il conducente del tram. Da quel momento un botta e risposta di denunce e dichiarazioni. Quel che è certo è che quella mattina il centroavanti viaggiava sul suo Land Rover Defender assieme alle figlie di 8 e 10 anni quando, percorrendo lungotevere delle Armi, si è scontrato con un tram della linea 19 dell'Atac che stava impegnando in quel momento piazza delle Cinque Giornate. Le prognosi più elevate per le due bambine: 30 e 50 giorni.

A comunicare che il risarcimento per le lesioni riportate dalle figlie di Immobile sarà devoluto in beneficienza, arriva da quanto comunicato dal legale di Immobile Erdis Doraci sui social netowork. "Il 16 aprile Ciro, con a bordo le due figlie piccole, rimaneva coinvolto in un incidente contro un tram dove viaggiavano l'autista e altri passeggeri. – si legge – Fortunatamente, a parte le due bambine, nessuno riportava danni che rendevano necessario il ricovero. In considerazione dell'imminente visita medico legale sulle due figlie minori, ho appreso dal mio assistito che insieme alla moglie hanno intenzione di devolvere la somma che riceveranno come risarcimento. Non sono sorpreso perché la sensibilità ed il buon senso hanno caratterizzato ogni comportamento di Ciro dal giorno di quell'incidente brutto, ma per fortuna senza conseguenze gravi".