Circeo, contro le risse tornano i vigilantes privati: “Ora vacanze sicure” Dal 28 luglio al 27 agosto 2023 la vigilanza privata pattuglierà le strade di San Felice Circeo, gettonata meta estiva tra i giovani romani, per tutelare il patrimonio storico-artistico, arginare risse ed episodi di violenza e limitare il consumo di alcol tra i minori.

A cura di Teresa Fallavollita

Si allunga la lista dei provvedimenti presi dalla prima cittadina Monia Di Cosimo per rendere San Felice Circeo una località per turisti sempre più selezionati e benestanti. Dopo l’ordinanza adottata a fine giugno con lo scopo di "contrastare bivacco, accattonaggio e comportamenti molesti", è la volta delle pattuglie arruolate per sedare eventuali risse e disordini. La sindaca, come già fatto in passato dal suo predecessore Giuseppe Schiboni, ha deciso quindi di chiamare in "soccorso" una società di vigilanza privata.

La vigilanza privata contro la mala movida

Il Circeo è ormai una delle mete più apprezzate per la movida estiva da parte della gioventù della Capitale. Negli ultimi anni non sono stati rari i disordini: in particolare, sono numerose le segnalazioni per risse che turbano la pace della cittadina balneare e che rischiano così di allontanare i turisti. Anche per queste ragioni la sindaca di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, ha deciso di assumere una società di vigilanza privata con lo scopo di effettuare un servizio notturno di controllo, armato e non armato, delle strade del centro storico e di tutto il territorio del Comune. I vigilantes pattuglieranno le strade a partire da venerdì 28 luglio fino al 27 agosto, con possibilità di prolungare il loro periodo di attività di altri 10 giorni, nel caso di una stagione turistica ancora particolarmente viva fino alla prima metà di settembre.

Compito della vigilanza sarà quello di garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica, di intervenire per sedare eventuali risse e allertare le forze dell’ordine in caso di necessità. Inoltre, la loro presenza dovrebbe garantire la riduzione di atti vandalici e danneggiamenti del patrimonio storico-culturale.

L’aumento di episodi di violenza negli ultimi anni

La decisione della sindaca arriva dopo gli avvenimenti delle ultime estati, che hanno visto le strade di San Felice Circeo riempirsi sempre di più di ragazzi e ragazze. Ma il notevole aumento di vacanzieri, con la voglia di festeggiare e divertirsi in giro con gli amici, ha avuto un profondo impatto – almeno secondo le parole della prima cittadina – nel rendere le ore notturne sempre più "pericolose": litigi e risse, calci e pugni con la gente che si accalca per vedere meglio la scena senza però intervenire. Sono questi i filmati che negli anni scorsi hanno fatto il giro del web, diffusi principalmente tramite i canali meno controllati di Telegram. Proprio temendo il ripresentarsi di una simile situazione e per preservare la tranquillità della zona, la sindaca ha comunicato la decisione preventiva di assoldare la società di vigilanza privata, che avrà anche l’ulteriore compito di controllare l’assunzione di alcolici da parte di minorenni, divieto troppo spesso disatteso.