Cinecittà World offre 200 nuovi posti di lavoro: le figure richieste e come candidarsi Un’occasione per gli aspiranti professionisti del settore dell’intrattenimento. È possibile presentare la propria candidatura fino al 10 settembre. Ecco le figure richieste e come presentarsi.

A cura di Simone Matteis

Tutto pronto per il Job Talent Day a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv. Dalle parti di Castel Romano stanno già scaldando i motori in vista delle feste di Halloween, Natale e Capodanno, per chiudere col botto questo 2023.

Segnatevi questa data: sabato 23 settembre. A partire dalle ore 11 prenderà il via il Job Talent Day, attraverso il quale il team Risorse Umane punta a selezionare 200 risorse da inserire nel personale del Parco. Un'occasione unica per gli aspiranti professionisti del settore dell’intrattenimento per entrare a far parte dello staff di Cinecittà World.

Che figure professionali cercano a Cinecittà World

Nello specifico al parco divertimenti di Cinecittà World verranno individuati 60 addetti alla ristorazione, 50 figuranti per interpretare zombie terrificanti e creature mostruose, 30 addetti alle attrazioni, 20 attori, cantanti e ballerini, 10 steward, 10 addetti alle vendite, 10 addetti alle pulizie, 4 addetti alla biglietteria, 4 addetti al telemarketing/customer care/centralino e 2 figure da inserire nel dipartimento manutenzione (responsabile della manutenzione e manutentore meccatronico).

"Riconosciamo l'importanza dei nostri talenti nel creare esperienze indimenticabili per i visitatori" – ha dichiarato Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World, sottolineando l'importanza dell'evento anche per tutti coloro che sono alla prima esperienza lavorativa.

Come partecipare alle selezioni a Cinecittà World

Per partecipare alle selezioni, occorre candidarsi entro il 10 settembre 2023 nella sezione Lavora con noi sul sito del Parco (www.cinecittaworld.it) seguendo le indicazioni. I candidati riceveranno una mail con l’invito che include l’ingresso gratuito per poter osservare e toccare con mano l’organizzazione di una giornata nel magico mondo di Cinecittà World.