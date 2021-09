Ciclista investito in via dei Cinque Archi, è grave: indagini sulla dinamica dell’incidente Un uomo è stato investito ieri pomeriggio a Campoverde, in provincia di Aprilia. A quanto si apprende, stava percorrendo via dei Cinque Archi in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da una macchina, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso. Ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri pomeriggio a Campoverde, in provincia di Aprilia. Una persona in bici è stata investita da una macchina in via dei Cinque Archi intorno alle 17.30. Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aprilia e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro, che al momento non è ancora chiara. Il ciclista è stato portato d'urgenza in ospedale per essere affidato alle cure dei medici: gravissime le ferite riportate, anche se non è noto se sia o meno in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno ascoltato anche il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente per capire cosa sia accaduto e come sia stato possibile che abbia investito il ciclista.

Microcar investe e uccide un uomo a Sezze

E sempre ieri sera un grave incidente si è verificato nelle strade del Lazio, questa volta a Sezze, in provincia di Latina. Un uomo è stato investito da una microcar in zona Anfiteatro ed è morto praticamente sul colpo. Alla guida del mezzo, un ragazzo giovanissimo che si è fermato immediatamente a prestare soccorso. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori sono arrivati subito dopo l'incidente e hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma senza successo. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sotto shock il ragazzino alla guida della microcar, che ora rischia l'accusa di omicidio stradale. Saranno i militari di Sezze, una volta compresa la dinamica della tragedia, a individuare eventuali responsabilità. I funerali dell'uomo investito, di cui non sono state diffuse le generalità, saranno celebrati nei prossimi giorni.