Ciclista investito da un camion dei rifiuti a Viterbo: portato d'urgenza in ospedale Un ciclista è stato investito da un camion della nettezza urbana a Viterbo. L'uomo è stato portato ferito in ospedale, non si conoscono le sue attuali condizioni di salute.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo è stato investito questa mattina da un camion della nettezza urbana a Viterbo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 in piazza del Teatro: il ciclista è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Rosa. Le sue condizioni di salute non sono note, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo in sella alla sua bici è stato investito mentre usciva da una via laterale della piazza, con il camion dei rifiuti che lo ha travolto in pieno. Data la gravità del sinistro, l'uomo è stato portato immediatamente in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Dalle prime informazioni emerse, non ha mai perso conoscenza. Illeso invece il conducente del camion, che si è fermato a prestare soccorso.

Come la bici e il camion si siano scontrati e di chi sia la responsabilità, al momento non è chiaro. Indagini sono in corso per capire con certezza quale sia stata la dinamica. Saranno ascoltate dalle forze dell'ordine entrambe le persone coinvolte nel sinistro, il conducente del camion appena possibile e il ciclista non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno.

Quello avvenuto a Viterbo non è l'unico grave incidente che si è verificato oggi nel Lazio. A Rieti due camion si sono scontrati su via Salaria, provocando la chiusura della strada e il ferimento grave di uno dei due conducenti. A Roma, invece, una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata investita da un automobilista di 72 anni mentre attraversava sulle strisce in via Laurentina, davanti al centro commerciale Maximo.