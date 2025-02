Scontro frontale tra due camion sulla Salaria, grave un uomo elitrasportato in ospedale

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Due camion di grandi dimensioni si sono scontrati oggi su via Salaria nel territorio di Accumuli, in provincia di Rieti. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi – di cui uno a pieno carico – hanno impattato frontalmente al chilometro 100. Uno dei due conducenti è rimasto gravemente ferito: a estrarlo dall'abitacolo del mezzo, dove era rimasto incastrato, sono stati i Vigili del Fuoco. Data la serietà delle sue condizioni è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale con l'eliambulanza, in modo da essere preso in carico presso una struttura nel più breve tempo possibile. L'altro conducente, invece, non ha riportato nessuna ferita e sta bene.

Sul posto sono arrivati in poco tempo gli agenti della polizia stradale di Amatrice e Rieti, il personale sanitario del 118, i carabinieri e i tecnici Anas. La strada è stata chiusa per la messa in sicurezza dell'area, un'operazione molto complessa dato lo stato dei due mezzi, che si sono quasi incastrati l'uno sull'altro.

Come mai i due mezzi siano arrivati a scontrarsi, non è ancora chiaro. Gli agenti stanno eseguendo gli accertamenti per capire cosa abbia causato il sinistro, e quali siano le rispettive responsabilità. Una delle ipotesi è che, dato l'impatto frontale, uno dei due mezzi abbia invaso l'opposta corsia di marcia, e investendo l'altro tir, il cui conducente non è riuscito a evitare l'impatto. Uno scontro spaventoso, che ha fatto seriamente preoccupare le persone che hanno assistito alla scena e hanno temuto il peggio per i due conducenti. Eventuali testimoni saranno ascoltati dalle forze dell'ordine al fine di chiarire la dinamica dell'impatto.