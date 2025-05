Cicciogamer89 derubato al Romics di carte da 1200 euro incontra i polziotti che hanno fermato il ladro

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Lo youtuber @Cicciogamer89 è stato vittima di un furto durante la 34esima edizione del Romics a Roma. Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato è riuscito a recuperare un box con una collezione di carte, costosa che un ragazzo di vent'anni gli ha rubato. L'episodio si è concluso con il lieto fine e con uno scatto tra lo youtuber e i poliziotti.

Trascorso circa un mese dall’episodio @Cicciogamer89, che conta oltre 3 milioni di iscritti sul suo canale YouTube aperto nel 2012, ha scritto una lettera al Questore di Roma, per esprimere "la sua più sincera gratitudine per il tempestivo e professionale intervento degli agenti, che si sono distinti per la loro efficienza ed umanità" e per "catturare" una foto insieme in ricordo di quella giornata a lieto fine. Lo scatto immortala lo youtuber e i poliziotti sorridenti.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti al momento dell'accaduto era in corso la 34esima edizione del Romics, la grande rassegna internazionale dedicata agli appassionati di fumetto, animazione, cinema e games, che si è svolta tra il 3 e il 6 aprile 2025 alla Fiera Roma. Tra gli espositori c'era Mirko Alessandrini, meglio conosciuto sui social network come @Cicciogamer89, youtuber del mondo del gaming e del collezionismo di carte. Sui suoi canali social ha unito queste sue grandi passioni riuscendo a renderle un lavoro, con la creazione di contenuti per adulti e giovani.

Durante il Romics migliaia di giovani fan hanno preso d'assalto il suo stand per acquisti, selfie e autografi. Un ragazzo, approfittando della confusione stand, ha portato via un box di carte di collezione di carte di Pokemon dal valore di oltre 1200 euro. A fermalo sono stati gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, che lo hanno subito individuato, costringendolo a restituire il bottino. Una raccolta che, se rivenduta nei canali di appasonati di carte da collezionismo, avrebbe fruttato un grosso guadagno.