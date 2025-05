“Ci sono 100 borseggiatori su questo treno”: l’annuncio sulla metro semina il panico fra i passeggeri

video suggerito

A cura di Enza Savarese

"Almeno cento borseggiatori sul treno". È l'annuncio che un capotreno fa rimbombare alla stazione della metro A di Termini nel treno diretto verso San Pietro. "Più di dieci a vagone", continua il macchinista prima di far partire il treno. Succede durante una delle prime corse della giornata di oggi, giovedì 8 maggio. Un problema, quello dei borseggiatori, ben segnalato sui mezzi pubblici della Capitale, ma che con il funerale di Papa Francesco prima e l'inizio del Conclave poi è sempre più frequente. Turisti e pendolari sono inizialmente rimasti sorpresi dall'avviso inusuale pensando ad uno scherzo.

Borseggiatori sulla metro, l'annuncio del capotreno prima di partire

Anche se sono le otto del mattino il treno della metro di Termini in direzione Ottaviano, San Pietro è già pieno. A dirigersi verso il Vaticano non sono solo turisti e fedeli, ma anche borseggiatori che approfittano della calca per svuotare la tasche.

Ad annunciarlo è lo stesso macchinista del treno in partenza. "Avviso ai passeggeri, attenzione agli oggetti personali. Su questo treno ci sono circa 100 borseggiatori, quindi più di 10 in ogni vagone". L'annuncio viene ripetuto più di una volta così che i viaggiatori capiscano che non si tratta di un errore. Messi in guardia, il treno è ripartito per la sua corsa arrivando alla stazione di Ottaviano, dove la maggioranza dei passeggeri è scesa per dirigersi verso piazza San Pietro.

Borseggiatore in fuga morto sulla metro A: investito mentre scappava

Quello dei borseggiatori è un fenomeno ben conosciuto sulla metro di Roma. Con l'aumento di turisti e fedeli a salire è anche il numero delle segnalazioni di persone derubate. È di alcuni giorni fa la notizia di un uomo investito sulla metro su cui ancora indaga la polizia. Si tratterebbe proprio di un borseggiatore che nel darsi alla fuga è stata colpito dal vagone in partenza. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini degli organi competenti. Saranno le immagini di sorveglianza del treno che hanno ripreso il momento dell'investimento a far luce sulla faccenda.