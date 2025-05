video suggerito

Morto investito dalla metro A, ipotesi borseggiatore in fuga: inseguito da due persone in galleria Una persona è morta sabato sera investita da un treno della metro A. Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma i video delle telecamere di sorveglianza mostrano un'altra scena.

A cura di Natascia Grbic

Potrebbe essere un borseggiatore in fuga l'uomo trovato morto sabato sera nella galleria della Metro A a Roma, tra la stazione di Cinecittà e quella di Anagnina. Non un suicidio quindi, come inizialmente ipotizzato, ma un tragico incidente: le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso, sul caso indagano gli agenti del commissariato Casilino.

Il video delle telecamere di sorveglianza

A far propendere per l'incidente sarebbe un video che mostra due persone litigare con la vittima sulla banchina, e poi la fuga di quest'ultima in galleria. A riportarlo, è la Repubblica: secondo quanto dichiarato dal quotidiano, le immagini delle telecamere di sorveglianza di Atac avrebbero ripreso gli attimi prima dell'investimento. Nel video si vedrebbe un uomo discutere con due persone e scappare poi nella galleria della metro, inseguito sempre dai due. L'ipotesi più probabile quindi, è che non si sia trattato di un gesto volontario ma di un incidente: forse la vittima è scivolata sui binari durante la fuga proprio mentre stava fuggendo, oppure è stata agganciata dal convoglio durante la corsa. Il macchinista, che si è fermato subito dopo l'investimento, ha sentito un forte tonfo ed è sotto shock. Poco dopo il ritrovamento del cadavere, ancora non identificato.

Indagini in corso

Maggiori informazioni si potranno avere una volta che la vittima sarà identificata. Il trauma è stato importante, per questo la pubblico ministero Eleonora Fini ha disposto l'esame del Dna. L'uomo non aveva con sé effetti personale e documenti, cosa che rende ancora più difficile scoprire di chi si tratti. La polizia, invece, è alla ricerca delle due persone riprese nel video, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.