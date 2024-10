video suggerito

“Ci hai suonato alla rotonda, ti cerchiamo: l’amica mia si è innamorata”: l’appello virale sui social Una ragazza ha pubblicato un post su Facebook per cercare un ragazzo a bordo di una Volkswagen bianca. In pochissimi minuti il divertente messaggio è diventato virale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un appello per cercare di un ragazzo con poche parole, pochi indizi ma solo una certezza: "L'amica mia si è innamorata!". Sul gruppo Facebook di Monterotondo è apparso il divertente annuncio di una ragazza per trovare un giovane: di lui non si sa nulla, né il nome, né l'età. Forse, nemmeno che tipo di macchina guida.

"Per conto di un'amica – si legge nel messaggio – Cerco ragazzo con Volkswagen (si pensa), bianca. Lo abbiamo incontrato verso le 17:30 dalla rotonda della zona industriale (dove ci ha suonato per farlo passare) fino alla rotonda prima del sottopassaggio dello scalo (dove ci ha suonato per salutarci).URGENTE! L'AMICA MIA SI È INNAMORATA".

Tantissimi i like e i commenti all'appello. "Due cuori e una rotonda", scrive una ragazza. "Mio figlio ha una Volkswagen bianca…non so se era lui…così fosse, lascia perdere", scrive ironica una signora. A cui fa appello un'altra: "Me sa' che vi ha suonato perché voleva girare per via Ercole Ramarini, io stavo uscendo da via Ercole Ramarini ed è partito bello accelerato. Comunque buona fortuna per la ricerca, questi post sono sempre belli". "Ma che era tu marito?", le chiede un'altra donna. Alla quale risponde: "no no, mio marito comincia ad avere una certa".

Il ragazzo sulla Volkswagen bianca non è stato ancora trovato. C'è però chi dice alla ragazza di non demordere, e consiglia addirittura di tornare nello stesso posto alla stessa ora per vedere se dovesse passare lì di nuovo. "Forse è una strada che in quell'orario fa spesso… provate a tornare domani una ventina di minuti prima e aspettate un pochino", consiglia una signora. E c'è chi però mette il tarlo del dubbio: "Siete sicure che vi ha suonato per salutarvi?"