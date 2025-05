Chiuso di nuovo il Piper: bollettino di feriti ogni weekend, 20enne con naso rotto dopo una rissa

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Il poliziotti chiudono il Piper

Risse con feriti e alcol somministrato senza regole. È il bollettino che ha portato alla nuova chiusura del Piper Club, la storica discoteca di via del Tagliamento nel quartiere Coppedè. Il celebre luogo di trovo dei giovanissimi della movida romana resterà interdetto, niente serate danzanti per quindici giorni. Così ha deciso il questore di Roma, il provvedimento scatta a partire da oggi, venerdì 23 maggio. I poliziotti hanno apposto i sigilli alle porte del locale. I ragazzi e ragazze che frequentano la discoteca come ritrovo, dovranno attendere due settimane per tornare a scatenarsi in pista.

Ventenne con il naso rotto dopo un'aggressione

Il questore di Roma ha disposto la chiusura del Piper a causa di alcuni fatti che si sono verificati nei mesi scorsi. Tra questi ci sono risse che hanno coinvolto giovanissimi. Dall’inizio dell’anno, gli episodi gravi segnalati alle forze dell’ordine sarebbero sei. Un ventenne è stato vittima di una violenta aggressione, che lo ha fatto finire in ospedale con il naso rotto per le percosse subite. Soccorso dai medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari, è stato dimesso con una prognosi di venti giorni.

Discoteca evacuata per spray urticante

La notte di Capodanno il Piper Club è stato evacuato a causa di qualcuno che ha spruzzato delle sostanze urticanti all'interno del locale, probabilmente spray al peperoncino, mentre tutti si stavano divertendo. Ciò ha richiesto l'evacuazione della discoteca per motivi di sicurezza, dunque i clienti sono dovuti uscire in strada.

Il Piper già chiuso a novembre 2024

Non è la prima volta che il questore di Roma il Piper, la Polizia ha già messo i sigilli a novembre 2024, per delle criticità riscontrate sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nonostante la collaborazione che la proprietà avrebbe assicurato in termini di operazione di sicurezza, gli agenti del II Distretto Salario Parioli, dallo scorso dicembre ad oggi, quasi ogni fine settimana, hanno però registrato un bollettino di contusi e feriti. Dunque è stato ritenuto necessario chiudere di nuovo la discoteca.