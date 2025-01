Notte di Capodanno al Piper: “Costretti ad uscire, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino” Folla di giovani davanti all’ingresso del Piper nella notte di Capodanno, dove sarebbe stato spruzzato dello spray al peperoncino: il locale sporge denuncia contro ignoti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'immagine dal video Tik Tok del Piper a Capodanno.

"Sei al Piper a Capodanno e spruzzano lo spray al peperoncino. Hai pagato 60 euro". Questa la frase che accompagna un video diventato in breve tempo virale su Tik Tok in cui una ragazza di lamenta della serata trascorsa in una delle discoteche più famose e longeve della capitale. I fatti risalirebbero alla serata fra San Silvestro e il Capodanno, secondo quanto riportato da una ragazza con un video che mostra decine di giovani in strada, fermi davanti all'ingresso della discoteca, alcuni senza neppure il proprio cappotto.

Persone in strada nella notte di Capodanno al Piper: le reazioni al video

Il video in breve tempo è diventato virale, ha guadagnato quasi 40mila like, oltre 530mila visualizzazioni e un centinaio di commenti. Molte le reazioni da parte dei e delle giovani che si trovavano lì nella notte fra il 2024 e il 2025. "Penso di aver rischiato di soffocare quattro volte", spiega una ragazza. Molte le reazioni cariche di delusione di chi, nonostante la spesa ingente riservata alla notte di Capodanno, si è trovato costretto ad abbandonare il proprio tavolo per scappare. "Presente, 130 euro a testa di tavolo e ci stavano pure avvelenando", scrive un utente. "Centocinquanta euro in balconata compreso di cena", è il commento di un altro.

Secondo quanto scrive un altro utente ancora fra i commenti, la maggior parte dei clineti della storica discoteca sarebbe rimasta dentro il locale. Altri ancora, invece, fuggiti via: per loro si tratta di un brutto ricordo. "Che schifo, non si respirava", dice una. "Io c'ero. E sono scappato subito", ammette un altro.

Leggi anche Si perde in via del Corso la notte di Capodanno: i vigili ritrovano una donna con Alzheimer

Cosa è successo al Piper nella notte di Capodanno

Gli spiacevoli fatti sono avvenuti quando, per molti, la chiusura dell'open bar stava portando quasi al termine della serata. "Erano da poco passate le 3, 3.05 circa – ha spiegato a Fanpage.it uno dei proprietari del Piper – Qualcuno ha spruzzato quello che è sembrato essere dello spray al peperoncino".

Alcuni non si sono nemmeno accorti dell'accaduto, altri, che probabilmente si trovavano più vicino a dove è stato spruzzato lo spray, sono usciti. Personale del locale li ha aiutati davanti all'ingresso del locale: hanno offerto loro dei bicchieri d'acqua e li hanno aiutati a pulirsi gli occhi. Secondo quanto spiegato, si trattava di una decina di persone appena che, dopo una ventina di minuti, è rientrata per godersi quanto restava della serata. Nel frattempo dal Piper hanno sporto denuncia contro ignoti nel commissariato di zona.