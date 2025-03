video suggerito

Le letterine dei piccoli pazienti del Bambino Gesù a Papa Francesco: "Da qui si vede casa tua" Una valanga di affetto quella inviata dai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù a papa Francesco. "Da qui c'è un bel panorama, si vede anche casa tua", gli scrivono.

A cura di Beatrice Tominic

Papa Francesco e il disegno della piccola Giulia.

Disegni, messaggi, poesie e consigli hanno raggiunto papa Francesco dai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Bambine e bambini, conoscendo la situazione critica che il Santo Padre si è trovato a vivere nelle ultime settimane, hanno deciso di aiutarlo a trascorrere questo periodo così difficile, condividendo la loro esperienza.

Il disegno di Nico.

Per il pontefice, oltre ai messaggi e ai suggerimenti, che siamo sicuri seguirà non appena possibile, anche tanti disegni. Fra questi, quello di Giulia che dalla finestra ha disegnato la cupola di San Pietro. "Caro Francesco, fatto ricoverare con noi – gli ha scritto la bimba in un foglio in cui fra fiori e cuori c'è anche se stessa seduta in poltrona – Guarda che bel panorama, c'è anche casa tua".

Il disegno della piccola Claudia.

I consigli dei piccoli pazienti del Bambino Gesù di Roma

Fra i disegni che lo vedono in ospedale, quelli che lo ritraggono con i bambini e le bambine e quelli che mostrano i piccoli e le piccole in preghiera, con un pensiero per lui, sono molti i consigli arrivati a papa Francesco.

Il disegno di Eugenio.

"Caro Papa ti consiglio di leggere tanti libri", suggerisce Eugenio, disegnando papa Francesco sdraiato a letto, circondato da volumi. "Caro Papa ti consiglio di farti regalare una playstation", è invece il consiglio di Alex. "Vieni a farti ricoverare da noi", è l'invito dei piccoli, che gli ricordano come dal colle del Gianicolo, dove si trova l'ospedale pediatrico, si veda anche la cupola di San Pietro.

Il disegno di Alex.

Gli auguri di pronta guarigione da bimbi, bimbe e genitori

"Caro papa Francesco, preghiamo per te affinché il tuo ricovero sia più lieve", scrivono mamma Olga e Alessandro, con un disegno che rappresenta tanti bimbi e tante bimbe riunite in cerchio e in preghiera.

E poi ancora, c'è una produzioni a più mani: si tratta della poesia scritta da Giulia, Eugenio, Evelina, Aldo, Amelia, Sofia, Alex e Nicole che hanno scritto una filastrocca in rima da dedicata al pontefice, in cui esprimono la tristezza e la preoccupazione per papa Francesco: "Il papa in ospedale, ci fa stare tutti male, lo pensiamo poverino, che si sente malatino. Con affetto gli diciamo, forza Francesco per te preghiamo".

La filastrocca per papa Francesco.