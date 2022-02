Chiusa al traffico in entrambe le direzioni via Laurentina: allarme scattato per una fuga di gas A causa di una fuga di gas è stata chiusa in entrambe le direzioni la via Laurentina: il traffico viene deviato all’altezza del Grande Raccordo Anulare e della rotatoria di via Castel di Leva.

A cura di Beatrice Tominic

Via Laurentina, una delle arterie stradali più battute della città di Roma, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di una fuga di gas verificata all'altezza del civico 988: il traffico è deviato all'altezza del Grande Raccordo Anulare e della rotatoria di via Castel di Leva, mentre in uscita dalla città di Roma è deviato in via Acqua Acetosa Ostiense . Chiuse anche le rampe di accesso alle carreggiate dell'A90 che permettono l'immissione su via Laurentina in direzione opposta alla città di Roma. Per questa ragione, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio, sono attese code e rallentamenti alla viabilità della zona più a sud di Roma. Oltre al traffico veicolare, è stata disposta anche la chiusura per quello pedonale.

Allarme fuga di gas in via Laurentina

La decisione di chiudere la strada è stata dettata dall'allarme lanciato in queste ore per una importante fuga di gas all'altezza del civico 988 di via Laurentina, poco distante dall'omonima stazione della metropolitana, uno dei due capolinea della linea B. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e le pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, ma è arrivato anche il personale Anas.

Chiusa via Laurentina: code e rallentamenti in tutta la zona

Fra le prime conseguenze sul traffico dovute alla chiusura di via Laurentina per la fuga di gas ci sono code e rallentamenti su tutto il quadrante sud della città di Roma. In direzione esterna, le prime code a formarsi sono state quelle tra la via Laurentina e la via Cristoforo Colombo, mentre in direzione interna quelle fra la via Laurentina e la via Ardeatina.

La nota di Italgas sulla vicenda

Sulla vicenda Italgas è intervenuta con una nota: "Un’azienda terza, estranea a Italgas, impegnata in alcune attività di perforazione del sottosuolo ha danneggiato una condotta del gas naturale provocando una dispersione. Accorsi sul posto i tecnici del Pronto Intervento Italgas hanno messo in sicurezza l’area, intercettato la perdita e stanno provvedendo alla riparazione della condotta danneggiata."