Chiama la polizia la notte di Capodanno: "Aiuto papà finirà per ammazzare mamma" La cena di Capodanno degenera in violenza. Le forze dell'ordine sono intervenute al Villaggio Prenestino arrestando un 55enne per maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme il figlio della coppia.

A cura di Redazione Roma

Terrorizzato e preoccupato per la salute della madre, alla fine si è deciso a chiamare le forze dell'ordine e a far arrestare il padre. Le forze dell'ordine hanno citofonato la notte di Capodanno in un appartamento al Villaggio Prenestino, fermando un uomo di 55 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda è raccontata oggi sulle pagine romane del quotidiano il Messaggero. Il ragazzo ha raccontato come la madre fosse costretta a subire continue minacce verbali che spesso si trasformavano in botte. "Ho avuto paura che questa volta l'ammazzasse", ha raccontato agli agenti di polizia intervenuti. Questa volta il padre non si era accontentato delle botte e degli insulti, aveva anche preso un coltello da cucina minacciando la consorte di colpirla.

Secondo quanto ricostruito sono circa le 22.00 quando madre, padre e figlio si trovano ancora a tavola la sera di San Silvestro. Per ragioni ancora da chiarire scoppia un alterco che in breve tempo trascende in violenza. L'uomo comincia a lanciare oggetti, a colpire la donna e afferra anche un coltello. Il ragazzo esce, chiama le forze dell'ordine e al loro arrivo terrorizzato accompagna i poliziotti in casa. Ristabilita la calma il 55enne è stato fermato, mentre tutti i presenti hanno reso le loro versioni di quanto accaduto. Da quanto si apprende non si sarebbe trattato di un episodio isolato, ma le violenze andavano avanti da tempo.