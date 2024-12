video suggerito

Chi sono le 3 vittime dell'esplosione nella villetta di Aprilia: tra loro la 62enne Ornella Clementini

A cura di Beatrice Tominic

Dopo il ritrovamento di nonna e nipote, un altro corpo è stato rinvenuto nella villetta esplosa nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre, ad Aprilia: si tratta dell'inquilina che viveva in una porzione di villa, in affitto. Le vittime, in totale, salgono a tre. Ancora in condizioni critiche, invece, il nonno, marito dell'anziana.

Chi sono nonna e nipote, vittime dell'esplosione ad Aprilia

Le prime vittime identificate nell'esplosione della villetta scoppiata ad Aprilia ieri, nel tardo pomeriggio, sono una nonna con la nipotina. Si trovavano a casa con il nonno, ex consigliere comunale, quando c'è stata la deflagrazione. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori. Per le due, però, non c'è stato niente da fare. Ai vigili del fuoco non è rimasto altro che recuperare i corpi, ritrovati fra le macerie nel seminterrato e agli operatori del pronto soccorso sanitario decretarne il decesso. La piccola aveva undici anni. Nel pomeriggio si trovava con i nonni, nella loro abitazione ad Aprilia. È morta nell'esplosione, insieme alla nonna, di 73 anni.

Come sta il nonno, unico superstite dell'esplosione

Oltre a loro, nella villetta della cittadina in provincia di Latina, c'era anche il nonno, unico superstite della tragedia. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente. Secondo quanto ricostruito da chi lo ha raggiunto, si sarebbe salvato proprio grazie all'onda d'urto che lo ha investito e che ha provocato il crollo della villetta. Gli operatori sanitari si sono precipitati verso di lui, gravemente ferito e lo hanno trasportato d'urgenza nell'ospedale San Camillo di Roma. Conosciuto nella comunità apriliana, è un ex consigliere comunale.

Il ritrovamento della terza vittima: la 62enne Ornella Clementini

Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti per l'intera notte. Durante il loro intervento, i pompieri hanno rinvenuto anche un terzo corpo. Secondo quanto ricostruito apparterrebbe a Ornella Clementini, una sessantunenne che viveva in affitto in una porzione della villetta di Aprilia.

Anche lei era nota nella cittadina e membro del corpo polifonico di Aprilia con ruolo di contralto, si sarebbe trasferita sabato prossimo in una nuova casa. A rinvenire il suo corpo, le squadre dell'Usar, Urban Search And Rescue, dei vigili del fuoco, poco dopo le 1, grazie alla collaborazione dell'unità cinofila.

L'esplosione e l'addio della comunità di Aprilia

Lo scoppio, come anticipato, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre 2024. L'allarme è immediatamente scattato. Sul posto, si sono recati immediatamente i vigili del fuoco, che hanno continuato il loro intervento fino a questa mattina, gli operatori del personale sanitario di Ares 118 e i carabinieri che stanno indagando sulle cause della tragedia. L'ipotesi per il momento più accreditata è qualche malfunzionamento legato all'impianto a gas del riscaldamento autonomo della villetta. L'esplosione, infatti, sarebbe partita dal serbatoio gpl che si trovava nel cortile della villetta bifamiliare. I vicini, che occupavano l'altra parte dell'immobile, fortunatamente non si trovavano in casa.

L'intera comunità della cittadina piange la scomparsa di nonna e nipote e si stringe attorno al dolore dell'ex consigliere comunale, che si trova ancora in codice rosso al San Camillo. Molti i messaggi anche per Ornella Clementini. "Piena di entusiasmo, allegria, spensieratezza e risate, ma anche con una profondità e una sensibilità unica. Ci mancheranno le tue foto rubate, le tue vignette, i tuoi sorrisi e le tue battute", le scrivono dal coro di cui faceva parte, Liberi Cantores di Aprilia.