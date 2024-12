video suggerito

Esplosione in una villetta di Aprilia, due morti: le vittime sono nonna e nipotina di 13 anni Esplosione ad Aprilia all’interno di una palazzina, due morti: una ragazza di 13 anni e sua nonna. Gravemente ferito il nonno. Vigili del fuoco sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Esplosione nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre, in una villetta unifamiliare in via Apollo, zona Genio Civile, periferia di Aprilia, provincia di Latina. Stando a quanto si apprende, ci sarebbero due morti: una ragazza di 13 anni e sua nonna.

Gravemente ferito il nonno, soccorso e accompagnato in ospedale

Secondo le prime frammentarie notizie, una terza persona, il nonno, sarebbe gravissima. Soccorsa dal personale del 118, sarebbe stata accompagnata d'urgenza in ospedale.

"Estratto un uomo in vita e affidato ai sanitari, una donna e un minore purtroppo deceduti", comunicano i vigili del fuoco su X. L'esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 17.30.

Esplosione in villetta, ipotesi fuga di gas

Sconosciute, per ora, le cause dell'esplosione, ma l'ipotesi più probabile è quella della fuga di gas e per la precisione un bombolone sistemato all'esterno. Vigili del fuoco sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Aprilia. I pompieri sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone coinvolte.