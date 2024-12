video suggerito

Esplosione villetta Aprilia, le vittime salgono a tre: dopo nonna e nipote recuperato un altro corpo Si tratta di una donna di 62 anni che affittava una porzione della villetta. I vigili del fuoco hanno recuperato la salma in piena notte.

A cura di Redazione Roma

Si aggrava il bilancio dell'esplosione di una villetta avvenuta nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre, ad Aprilia in provincia di Latina: ora le vittime accertate sono tre. Si tratta di una bambina di 11 anni, della nonna Laura Di Petrillo di 73 anni, il cui corpi erano già stati recuperati nelle prime fasi dei soccorsi, e della 62enne Ornella Clementini, che affittava una porzione della villetta. La salma di quest'ultima è stata estratta dalle macerie in piena notte. Ferito gravemente anche il marito e nonno delle vittime, Giovanni Raffa 79 anni, che era responsabile della Lega nel comune pontino. L'uomo è ora ricoverato in codice rosso, la prognosi rimane riservata.

I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni quando era ormai l'alba. Al momento l'esplosione è addebitata a una fuga di gas. Quando è scattato l'allarme sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco con diverse squadre, che si sono trovati di fronte lo scenario drammatico della villetta completamente distrutta dalla deflagrazione.

I soccorsi hanno lavorato lungo tutta la notte per terminare le operazioni di ricerca e soccorso, ma purtroppo per la donna dispersa non c'è stato nulla da fare: individuato il corpo, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Ora l'area è stata sottoposta come da prassi a sequestro giudiziario e sarà la procura di Latina a ordinare un'indagine su quanto avvenuto, per accertare dinamica ed eventuali responsabilità nella tragedia avvenuta ieri.