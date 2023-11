Chi era Mirko Pacioni, morto a 34 anni in un tragico incidente: lascia moglie e tre figli Mirko ha sempre lavorato come gommista, prima a Ostia, in via dei Promotori, e da qualche tempo a Fiumicino. Su Facebook lo raccontano come un “ragazzo buono”. Avviata una raccolta fondi per la famiglia.

A cura di Enrico Tata

Mirko Pacioni è morto all'età di 34 anni in seguito a un terribile incidente mortale avvenuto nella mattinata di giovedì a Fiumicino, in via Portuense. Conviveva con la sua compagna Francesca a Parco Leonardo. Da meno di un mese i due avevano acquistato casa nel complesso residenziale alle porte di Fiumicino e lì vivevano con i loro tre bambini.

Mirko ha sempre lavorato come gommista, prima a Ostia, in via dei Promotori, e da qualche tempo a Fiumicino. Su Facebook lo raccontano come un "ragazzo buono".

Per aiutare la famiglia del 34enne è stata lanciata una raccolta fondi, che in poche ore ha già raccolto 7mila euro:

Mirko era un uomo generoso, gentile e amato da tutti.Il 2 novembre 2023 è stato vittima di un tragico incidente stradale che gli ha tolto la vita all'età di 34 anni. Lascia la moglie Francesca e tre figli.

La famiglia di Mirko si trova ora in una condizione di grande sofferenza: Francesca, seppur circondata dall'affetto dei suoi cari, deve affrontare il dolore della perdita, la crescita dei suoi bambini e far fronte alle necessità quotidiane.

Abbiamo quindi deciso di aprire questa raccolta fondi per sostenere la famiglia di Mirko in questo momento tragico. Ogni contributo, anche piccolo, sarà di grande aiuto per Francesca e i suoi figli. Potete contribuire tramite il link qui sotto, oppure contattarci per altre modalità di sostegno.Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità e solidarietà.Insieme possiamo aiutare la famiglia di Francesca a ricominciare.

La raccolta fondi è stata lanciata dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo. Il ragazzo, fanno sapere, "era un tesserato della nostra associazione e cognato di Erik Paciucci, componente del Consiglio direttivo".