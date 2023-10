Chi era Gabriele Sangineto, il 21enne investito e ucciso da due auto alla stazione di Labaro Gabriele Sangineto, 21 anni, è morto nel corso della giornata di ieri. “Lo conoscevo benissimo ragazzo pulito, per bene sempre sorridente abitava di fronte casa dei miei genitori”, ha scritto una donna su Facebook.

A cura di Enrico Tata

Gabriele Sangineto, 21 anni, è stato investito e ucciso davanti stazione di Labaro, a Nord della Capitale. Erano le 7 di ieri, giovedì 19 ottobre, quando il giovane è stato preso in pieno da due macchine all'altezza del civico 1179 di via Flaminia. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma i conducenti dei due veicoli si sono subito fermati a prestare soccorso e, notizia di oggi, sono risultati negativi ai primi test anti droga e anti acool. Le indagini a cura degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale sono ancora in corso.

Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravissime. Accompagnato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma, il 21enne è morto nel corso della giornata di ieri. Gabriele amava il calcio, le arti e i compagni lo descrivono come il più bravo di tutti a scuola. "Lo conoscevo benissimo ragazzo pulito, per bene sempre sorridente abitava di fronte casa dei miei genitori", ha scritto una donna su Facebook.

La sindaca di Sacrofano: "Annullate tutte le manifestazioni"

E anche l'amministrazione del suo paese, Sacrofano, un piccolo comune a Nord di Roma, alle porte della Capitale, ha voluto dire addio a Gabriele e ha annullato tutte le manifestazioni in programma. Così la sindaca Patrizia Nicolini: "Sacrofano in lutto. La nostra comunità è in lutto per la prematura e tragica scomparsa di Gabriele Sangineto, nostro giovane concittadino di appena ventuno anni, investito questa mattina a Labaro. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, a nome dell’intero paese, si stringono al dolore della famiglia e inviano le loro più sentite condoglianze. Per rispetto di questo grave lutto, le manifestazioni in programma nel fine settimana sono tutte annullate e rinviate a data da destinarsi".