Incidente sulla via Flaminia, grave un giovane di 21 anni: è stato investito Questa mattina intorno alle 7 un ragazzo di 21 anni è stato investito sulla via Flaminia ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Grave incidente sulla via Flaminia, dove questa mattina un giovane di 21 anni è stato investito, stando a quanto si apprende, davanti alla stazione di Labaro.

I fatti sono avvenuti intorno alle ore 7 di oggi, giovedì 19 ottobre: il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è arrivato in codice rosso.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del gruppo Cassia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente: stando alle prime ricostruzioni risulterebbero essere due i veicoli coinvolti, i cui rispettivi conducenti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti.

