Chi era Francesca Russo, la ragazza trovata morta in casa a Ciampino dopo una serata al Jackie O' Francesca Russo aveva ventisei anni e lavorava come estetista in un centro a Prati. La ragazza è stata trovata morta sul divano dal compagno questa mattina.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Francesca Russo la ragazza di 26 anni trovata morta questa mattina a casa del compagno a Ciampino, in via Alessandro Guidoni. La giovane, che aveva trascorso la serata al Jackie ‘O, rinomato locale romano, lavorava come estetista in uno dei centri gestiti proprio dal fidanzato. L'uomo, un 39enne, è stato ascoltato come persona informata dei fatti. È stato lui a chiamare il 112 e chiedere di intervenire: purtroppo per Francesca però, non c'è stato nulla da fare. Quando gli operatori sanitari sono arrivati, era già deceduta.

Una delle ipotesi, avendo passato la notte al locale, è che la giovane potesse avere assunto stupefacenti e morire per overdose. Un'ipotesi che il compagno ha negato fortemente. Non è escluso che la 26enne abbia avuto un malore in seguito all'assunzione di alcol: pochi giorni fa si era operata al naso, e sembra stesse prendendo alcuni medicinali. Forse il mix di medicine e alcol potrebbe averne causato il malore, ma si tratta di ipotesi che solo l'autopsia potrà chiarire.

Sul caso indagano i carabinieri di Castel Gandolfo. Dai primi riscontri investigativi, Francesca Russo e il compagno sono tornati a casa verso le 4 del mattino, e sono andati a dormire. Lei sul divano, lui nella camera da letto al piano superiore dell'abitazione. Quando il 39enne si è svegliato, ed è sceso di sotto, ha trovato la ragazza ormai esanime, priva di vita. Ha chiamato subito il 112 ma ormai era troppo tardi. Ascoltato dagli investigatori dell'Arma, la sua versione è risultata credibile. Nell'abitazione non sono stati trovati stupefacenti. Sul corpo della ragazza, inoltre, non sono stati trovati segni di maltrattamento né di percosse.