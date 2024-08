Chi era Francesca Di Ruberto, l’ex ragazza di “Non è la Rai” morta in un incidente stradale

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

È morta in un incidente stradale la matiina del 19 luglio Francesca Di Ruberto, la donna di quarantaquattro anni che da adolescente è stata volto della storica trasmissione di Non è la Rai nel 1994. Di Ruberto, dopo quell'esperienza, aveva poi lasciato il mondo dello spettacolo. A

Chi era Francesca di Ruberto, ex ragazza di Non è la Rai

Francesca Di Ruberto è stata uno dei volti della trasmissione Non è la Rai. È approdata al programma nel 1994, e a lei era stata affidata la canzone ‘Cuore', di Rita Pavone. La sua acconciatura le era valsa il nome di ‘treccioline', con cui qualche amico la chiamava ancora oggi, anche se aveva smesso di fare televisione ed era lontana dalle scene. Adesso Di Ruberto lavorava in un ristorante al Trionfale, al centro di Roma. Al momento dell'incidente era in macchina con un collega, al momento ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Francesca di Ruberto morta in un incidente stradale a Roma

Sull'incidente in cui è morta Francesca Di Ruberto indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni, la Mini Cooper guidata dalla donna ha sbandato su via Trionfale, finendo prima contro il guardrail e poi schiantandosi addosso al mezzo Ama nei pressi del San Filippo Neri. L'ipotesi è che la Mini abbia slittato a causa dell'asfalto bagnato, ma accertamenti in tal senso sono ancora in corso. La macchina è finita sotto l'autodemolitore: c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la donna e il passeggero dall'auto. Per Francesca Di Ruberto, nonostante il tempestivo intervento del 118, non c'è stato nulla da fare, la donna è praticamente deceduta sul colpo. Il passeggero che era in macchina con lei è stato invece estratto vivo dalla macchina, e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.