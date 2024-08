Incidente mortale all’alba: schianto tra mezzo Ama e auto, perde la vita donna di 47 anni

video suggerito

Un drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 19 agosto 2024. Erano circa le 5.40 quando su via Trionfale un camion dell'Ama si è scontrato con un'autovettura. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Una donna di 47 anni ha perso la vita nell'impatto: quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Grave anche l'altro uomo che viaggiava a bordo della vettura, che è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Per estrarre l'uomo ferito dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Via Trionfale è stata chiusa per i rilievi tra l'incrocio con via di Casal del Marmo e via Baretti.