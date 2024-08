video suggerito

È Francesca Di Ruberto ex ragazza di “Non è la Rai” la 44enne morta nell’incidente sulla Trionfale La vittima dell’incidente stradale sulla Trionfale di ieri mattina è Francesca Di Ruberto, ex ragazza di “Non è la Rai”. La 44enne è deceduta sul colpo nello scontro tra la sua auto e un mezzo Ama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

187 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca di Ruberto aveva partecipato al programma "Non è la Rai"

È Francesa Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai" la quarantaquattrenne morta nell'incidente stradale in via Trionfale avvenuto la mattina presto di ieri, lunedì 19 agosto. La notizia della sua drammatica scomparsa si è diffusa nelle ore successive al sinistro, sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, per l'improvvisa perdita. Molti i telespettatori che la ricordano quando da giovane ha partecipato al programma di intrattenimento in onda su Canale 5 negli anni Novanta, che aveva come con protagoniste delle adolescenti, future stelle della televisione italiana, le quali si cimentavano in esibizioni con balli e canti.

I messaggi di cordoglio a Francesca Di Ruberto

Appresa la notizia della scomparsa di Francesca Di Ruberto, sono tantissimi i messaggi d'addio arrivati da amici, parenti, conoscenti, colleghi. "Siamo cresciuti insieme abitando vicini, ci siamo visti un paio di mesi fà , tanti bei ricordi di risate. Un abbraccio fin lassù" scrive Dario, condividendo un video in cui Francesca canta "Cuore" di Rita Pavone. Alessia Gioffi, anche lei tra le partecipanti di "Non è la Rai", la ricorda come una persona dolce e curiosa, educata e timida: "Piccola Francesca, sei volata via. La tua vita spezzata troppo presto, che possa dare un segnale e un grido a chi è ancora qui di non sprecare e sciupare nemmeno un secondo della propria esistenza".

L'incidente sulla Trionfale in cui è morta Francesca di Ruberto

Francesca Di Ruberto è morta nell'incidente avvenuto sulla Trionafale verso le 5.40 di ieri, nel quale sono rimasti coinvolti la sua Bmw Mini e un mezzo Ama. Francesca dopo l'impatto è morta sul colpo e il personale sanitario arrivato con l'ambulanza non ha potuto fare nulla per cercare di salvarla. Accanto a lei viaggiava anche un'altra persona, che è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni al Pooliclinico Agostino Gemelli e della quale al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute.

Il conducente del mezzo Ama è stato accompagnato in ospedale e sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia e del XIV Gruppo Montemario, con le pattuglie che sono intervenute all'altezza del civico 10104, vicino all'ospedale San Filippo Neri. Le indagini sono in corso, al vaglio la posizione del conducente del mezzo Ama.