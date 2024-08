Chi è Lorenzo Papa, il 20enne morto nel terribile incidente di Giuliano di Roma

video suggerito

A cura di Enrico Tata

È stato identificato il ragazzo che ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto all'alba di oggi sulla strada regionale Monti Lepini all'altezza di Giuliano di Roma. La vittima è Lorenzo Papa, nato a Frosinone e residente nella zona di Maniano, periferia del capoluogo ciociaro. Stando a quanto si apprende, avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 5 ottobre.

Chi era Lorenzo Papa

Il ragazzo era al volante di una Peugeot e insieme a lui c'era un amico di 20 anni. Stando alle testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, i due ragazzi stavano tornando a casa dopo essere stati a una festa. Papa era molto conosciuto e stimato e lavorava nel campo dell'edilizia, riportano le cronache locali. I familiari si sono rivolti all'avvocato Alessandro Petricca. La salma del ragazzo è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La dinamica del terribile incidente

Intorno alle 5 di oggi, domenica 25 agosto, la Peugeot si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda guidata da un trentenne di Ceprano. Questa seconda vettura arrivava dall'opposta direzione di marcia, quindi l'impatto tra le due vetture, avvenuto all'altezza di Giuliano di Roma, è stato frontale.

Lorenzo è stato soccorso e accompagnato d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza, ma per lui non c'è stato niente da fare. Grave l'amico, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone. Ancora più grave il 30enne alla guida della Panda, trasportato in un primo momento anche lui allo Spaziani e poi trasferito d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni gravissime.