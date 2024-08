video suggerito

Terribile incidente tra Frosinone e Latina, morto un 21enne: gravissimi altri due ragazzi Un morto e due feriti gravi, il bilancio del terribile incidente avvenuto lungo via dei Monti Lepini, tra Latina e Frosinone. La vittima è Lorenzo Papa, un ragazzo di 21 anni. Gravissimi altri due ragazzi.

A cura di Enrico Tata

Un grave incidente si è verificato all'alba di oggi, domenica 25 agosto, lungo la via dei Monti Lepini, la strada regionale che collega Frosinone con Latina. Lo scontro frontale tra una Fiat Panda e una Peugeot nera è avvenuto al chilometro 14, nel tratto di strada che attraversa Giuliano di Roma. Un morto e due feriti gravi, il bilancio. La vittima è Lorenzo Papa, un ragazzo di 21 anni.

La dinamica del terribile incidente

A bordo della Peugeot c'era il ragazzo di 21 anni residente a Frosinone in compagnia di un 20enne, anch'egli residente nel capoluogo ciociaro. Sulla Fiat Panda, invece, viaggiava un ragazzo di 30 anni di Ceprano. Per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate frontalmente e l'impatto è stato così violento che la Panda è finita contro lo spartitraffico, rimanendo sul guard rail con le due ruote posteriori.

Tre ragazzi coinvolti nell'incidente, uno è morto e gli altri sono gravissimi

Per estrarre i feriti dagli abitacoli delle due vetture è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati immediatamente sul posto insieme a carabinieri e personale sanitario del 118. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi. Il 21enne, conducente della Peugeot, è risultato fin da subito gravissimo e per lui era stata attivata d'urgenza un'eliambulanza, ma il giovane è morto due ore dopo l'arrivo dei sanitari, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo. Il suo amico, il ragazzo di 20 anni, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, dov'è tuttora ricoverato in gravi condizioni. È in condizioni critiche il 30enne al volante della Panda, inizialmente accompagnato allo Spaziani e poi trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma.

Sul drammatico incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Frosinone. A loro spetterà di ricostruire la dinamica dello scontro frontale tra le due vetture.