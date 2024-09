video suggerito

Chi è la donna investita a Tivoli da un'auto pirata: si chiamava Daniela Circelli, aveva 39 anni Si chiamava Daniela Circelli la donna travolta e uccisa nel tragico incidente di questa notte a Tivoli mentre stava attraversando la strada sulle strisce. Ad investirla un'auto pirata, scappata senza prestare soccorso.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la foto del punto in cui è avvenuto l'investimento, a destra Daniela Circelli, travolta e uccisa dall'auto pirata.

Aveva 39 anni e si chiamava Daniela Circelli la donna investita stanotte a Tivoli Terme da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso. Al momento del sinistro fatale, stava attraversando la strada sulla strisce, all'altezza del civico 351, nel punto mostrato nella foto a sinistra nell'immagine di apertura.

Chi era Daniela Circelli, investita a Tivoli da un pirata della strada

Si chiamava Daniela Circelli e aveva 39 anni la vittima dell'investimento di stanotte a Tivoli da parte della strada. Nata a Tivoli, era cresciuta a Guidonia dove viveva ancora adesso, nella zona di Casa Calda. Era la seconda di tre sorelle di una famiglia molto conosciuta nel quartiere. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana ed aver fatto parte del gruppo scout della parrocchia, era diventata un'imprenditrice.

Non appena appreso del terribile incidente in cui ha perso la vita, sono stati in molti a dedicarle qualche parola sui social network o un cuore. "Ciao Daniela, non ti vedrò più a Casa Calda", scrive un amico. "Rip sorella", scrive un'altra. Il cordoglio è sentito da parte di tutti e tutte: "Ancora non ci posso credere".

L'incidente mortale a Tivoli

Secondo le prime ricostruzioni, a cura dei carabinieri della compagnia di Tivoli, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a 500 metri dalle terme quando un'automobile che viaggiava in direzione Tivoli ha rischiato di investirla. L'automobilista, fortunatamente, è riuscito ad evitarla. Ma quello che successivo, invece, non è riuscito ad evitare l'impatto.

I militari hanno subito aperto le indagini per cercare di chiarire l'accaduto: a loro spetta il compito di ricostruire la dinamica del sinistro e di trovare il conducente dell'auto pirata. Al momento al vaglio degli inquirenti anche le videocamere della zona.