Attraversa la strada e viene investita, morta 39enne: caccia all'auto pirata Terribile incidente stradale in via Tiburtina nella notte: travolta e uccisa una donna di 39 anni, caccia all'auto pirata.

A cura di Beatrice Tominic

Stava attraversando la strada quando è stata travolta. Ma nessuno si è fermata a soccorrerla. È quanto accaduto nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 settembre 2024 in via Tiburtina, all'altezza del civico 351, in zona Tivoli Terme, alle porte della capitale, in zona nord est.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Tivoli e della Stazione Tivoli Terme. Secondo i primi rilievi, l'automobile che ha investito la donna, una trentanovenne originaria di Guidonia, non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Sul caso indagano i militari che stanno cercando di risalire al veicolo scappato dopo l'investimento.

L'incidente mortale a Tivoli

Stava attraversando la strada sulle strisce, quando è stata travolta e uccisa da un veicolo che si è dato alla fuga. A prestare soccorso, nessuno: l'auto pirata è scappata senza fermarsi. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti sull'incidente, sarebbero state due le auto coinvolte. Entrambi i veicoli stavano viaggiando in direzione Tivoli al momento dello schianto.

La prima macchina, però, avrebbe soltanto rischiato di investire la donna, riuscendo ad evitarla all'ultimo momento. La seconda, invece, non sarebbe riuscita ad evitarla, investendola e uccidendola sul colpo.

Le indagini in corso

Nel frattempo continua il lavoro dei carabinieri per cercare di chiarire con esattezza la dinamica del sinistro e rintracciare il pirata della strada. Da ricostruire anche lo stato della strada al momento dell'incidente: il forte temporale di ieri sera potrebbe aver contribuito a creare condizioni sfavorevoli ai viaggiatori. Inoltre i militari stanno cercando di capire anche se la strada fosse illuminata o meno al momento del tragico incidente.