Chi è il militare 45enne morto nell’esercitazione al lago di Bolsena: si chiamava Vincenzo Aiello Aveva 45 anni il militare morto durante l’addestramento al lago di Bolsena di ieri: si chiamava Vincenzo Aiello, era un paracadutista della Folgore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Vincenzo Aiello, il paracadutista della Folgore morto a 45 anni durante un'esercitazione al lago di Bolsena.

Si chiamava Vincenzo Aiello, aveva 45 anni ed era un paracadutista della Folgore. È morto ieri durante un'esercitazione in corso al lago di Bolsena, nel Viterbese, nelle acque che bagnano il comune di Capodimonte. Dopo un lancio, probabilmente per simulare un salvataggio con l'elicottero, è finito nel lago. Ma non è più riemerso ed è subito scattato l'allarme. Il tragico epilogo è arrivato nelle prime ore di questa mattina, con la notizia del ritrovamento del corpo senza vita nel fondo del lago, a 25 metri di profondità.

Chi era Vincenzo Aiello, il militare disperso nel lago di Bolsena

Vincenzo Aiello aveva 45 anni ed era Sergente Maggiore Aiutante acquisitore del 185º reggimento paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi Folgore. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, si trovava al lago di Bolsena per un'esercitazione Aves, Aviazione dell'esercito, probabilmente un salvataggio dall'elicottero.

Ritrovato senza vita il corpo dopo ore di ricerche

Non è stata ancora resa nota la dinamica dell'accaduto. Dai primi accertamenti Aiello dopo l'immersione in acqua non è più risalito. E l'allarme è scattato subito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Viterbo e Gradoli anche il nucleo di sommozzatori di Firenze. Nel frattempo due elicotteri Aves si sono alzati in volo e, a bassa quota, hanno perlustrato la zona soprattutto di Bisenzio. Contemporaneamente moto d'acqua dei pompieri e motovedette dei vigili hanno perlustrato il lago. La presenza del corpo è stata accertata sul fondo del lago soltanto alle 4 di stanotte, secondo alcune testate locali, grazie all'utilizzo di un robot.

Il cordoglio dell'Esercito

Non appena appreso della scomparsa di Aiello, è arrivata la reazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello. "Piango la scomparsa del Sergente Maggiore Aiutante Vincenzo Aiello acquisitore del 185º reggimento paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi Folgore, durante un’esercitazione presso il lago di Bolsena – ha dichiarato in una nota – Tutta la famiglia dell’Esercito si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore".