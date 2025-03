video suggerito

A Tarquinia i giovani di Meloni fanno annullare la presentazione di un libro "sgradito" di Davide Coppo Annullato l'evento sul libro di Davide Coppo, "La parte sbagliata", dopo le proteste di Gioventù Nazionale a Tarquinia. L'autore a Fanpage.it: "Situazione che preoccupa".

A cura di Beatrice Tominic

Davide Coppo, l'autore del libro "La parte sbagliata".

Dopo alcune proteste, Gioventù Nazionale, la giovanile di Fratelli d'Italia, è riuscita a far annullare un evento sul libro di Davide Coppo, La parte sbagliata, edito da Edizioni e/o. Per l'organizzazione giovanile di Viterbo e Tarquinia, il libro avrebbe lo scopo di "indottrinare" gli e le studenti, attaccando la Presidente del Consiglio, come ha reso noto la stessa casa editrice con una nota sui social. Per lo scrittore, però, non è così. Nel libro si ripercorre l'attività politica nell'estrema destra neofascista del protagonista. "Ma non è un libro che fa politica o che condanna la politica, non c'è alcun tipo di propaganda", precisa, raggiunto da Fanpage.it.

Gioventù Nazionale fa annullare la presentazione dei libro di Davide Coppo a Tarquinia

Dopo presentazioni a Bologna, Torino, Firenze, Milano e Varese, con un'ottima accoglienza da parte del corpo docente e studente, sottolinea ancora Edizioni e/o, Coppo è stato costretto a rinunciare all'appuntamento. L'evento era stato organizzare a Tarquinia insieme a circa 200 studenti di nove classi dell'ISS Vincenzo Cardarelli che si sarebbe dovuto tenere domani, venerdì 7 marzo 2025, al cinema Etrusco di Tarquinia, a conclusione di un percorso svolto nei tre mesi precedenti.

"A richiesta di maggiori informazioni sui motivi che hanno portato all'annullamento, è stato risposto che l'annullamento è avvenuto per motivi organizzativi. Non è stato proposto di riorganizzarlo in una nuova data", scrivono ancora nel canale della casa editrice.

La reazione dello scrittore: "Dispiaciuto, stupito e preoccupato"

"La decisione di bloccare l'iniziativa è arrivata dopo alcune proteste da parte di Gioventù Nazionale. Non so dire molto di più, se ne sono occupati editore, libreria e scuola che avevano organizzato l'evento", ha spiegato l'autore a Fanpage.it. "Non so cosa dire: sono dispiaciuto e stupito, come chi aveva organizzato l'appuntamento. In realtà è una situazione che mi preoccupa anche. Non credo sia sano annullare delle presentazioni di romanzi senza motivi espliciti o un'esplicita ragione politica. Spero che questo metodo non venga normalizzato".

Non è chiaro, infatti, perché Gioventù Nazionale si sia schierata contro l'appuntamento. "Il mio è un romanzo di narrativa. Non è un libro che fa politica o che condanna la politica, non c'è alcun tipo di propaganda – spiega ancora Coppo – È un romanzo di formazione abbastanza classico nell'impianto. Il fatto che sia stato travisato e che si arrivi ad un livello di tensione tale da annullare l'evento mi fa dispiacere. Ipotizzo anche che non sia stato letto. Gli e le studenti, invece, lo hanno letto, pare che sia piaciuto". Il corpo studentesco dell'istituto di Latina, però, perderà la possibilità di confrontarsi con lo scrittore. Per motivi che, almeno per ora, ufficialmente restano sconosciuti.