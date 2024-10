video suggerito

Trovato morto il militare disperso nel lago di Bolsena durante un'esercitazione Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, per il militare disperso nel lago di Bolsena non c'è stato niente da fare. Si chiamava Vincenzo Aiello ed era Sergente Maggiore Aiutante nel corpo dei paracadutisti della Folgore.

A cura di Beatrice Tominic

Era risultato disperso nel lago di Bolsena durante un'esercitazione: per il giovane militare, disperso nelle acque davanti al comune di Capodimonte, non c'è stato niente da fare. Il corpo del soldato è stato ritrovato nella prima mattina di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, intorno alle ore 4, individuato sul fondo del lago, dopo un'ora è stato recuperato.

Secondo le prime informazioni il giovane era un paracadutista della Folgore: si trovava al lago di Bolsena per un addestramento. Ma una volta immerso nelle acque del lago non è più risalito. È subito scattato l'allarme, ma nonostante le incessanti ricerche non c'è stato niente da fare. Si chiamava Vincenzo Aiello ed era Sergente Maggiore Aiutante nel corpo dei paracadutisti della Folgore.

Disperso nel lago di Bolsena: il ritrovamento

Le ricerche del giovane sono andata avanti tutta la notte fino a quando, alle prime ore della mattina, verso le 4, è stato ritrovato il corpo del militare in fondo al lago. Dopo un'ora, verso le 5 di mattina, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze insieme ai colleghi di Viterbo, come riportano alcune testate locali. Si trovava a 25 metri di distanza dall'area di esercitazione dell'Aves. Il corpo è poi stato affidato al nucleo investigativo dei carabinieri. Le ricerche sono proseguite tutta la notte fino al ritrovamento, nonostante il buio. Molti gli strumenti utilizzati nella ricerca e lo spiegamento di soccorsi.

Chi era il militare

L'addestramento al lago di Bolsena

Il giovane militare, appartenente al reparto di aviazione, stava svolgendo un'esercitazione, probabilmente la simulazione di un salvataggio con l'elicottero. Ma dopo essersi lanciato in acqua per l'addestramento, non è più riemerso. Le ricerche sono scattate immediatamente, perlustrata la zona dagli elicotteri e nel lago, con maggiore attenzione alle acque davanti al comune di Capodimonte.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Viterbo e Gradoli, con il nucleo di sommozzatori da Firenze, due elicotteri dell'Aves hanno perlustrato la zona a bassa quota, soprattutto nella zona di Bisenzio, dove, per consentire e facilitare i soccorsi, è stata chiusa la strada. Arrivati anche i carabinieri di Capodimonte e Montefiascone, il personale del pronto soccorso sanitario del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. Impiegati anche i gommoni dell'Aves, moto d'acqua dei vigili del fuoco e motovedette dei carabinieri.

Il cordoglio dell'esercito: chi era il militare disperso nel lago di Bolsena

Non ha tardato ad arrivare la reazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello: "Piango la scomparsa del Sergente Maggiore Aiutante Vincenzo Aiello acquisitore del 185º reggimento paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi Folgore, durante un’esercitazione presso il lago di Bolsena – ha fatto sapere con una nota – Tutta la famiglia dell’Esercito si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore".