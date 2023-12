Chef di Latina torna per Natale nelle Filippine: muore in un incidente con moglie e due figli Una famiglia di Latina è stata distrutta da un incidente di un autobus nelle Filippine. Dei quattro componenti, padre, madre e due figli non è sopravvissuto nessuno.

Vivevano a Latina quattro delle diciotto persone morte in un incidente stradale nelle Filippine, dove un autobus è finito in un burrone. Una famiglia intera è stata distrutta: Jomarie Alcala, trentasei anni, sua moglie trentaduenne Fritzie Javellana e i loro due figli, una bambina di dodici anni, che frequantava una scuola media del capoluogo pontino e un bimbo un anno. Nessuno dei quattro è sopravvissuto.

Avevano lasciato l'Italia per trascorrere le feste di Natale con i parenti nel Paese d'origine e non sono più tornati a casa. Jomarie lavorava come chef specializzato nella preparazione del sushi in un ristorante di Latina, dove la coppia viveva da anni ed era ben integrata. Lutto tra la comunità filippina che vive nel capoluogo. Appresa la tragica notizia sono tanti i messaggi comparsi sui social network di cordoglio per la famiglia prematuramente scomparsa.

I messaggi di cordoglio alla famiglia di Latina morta nelle Filippine

"Dall'Italia trascorrere una felice vacanza e visitare una bellissima località turistica qui a Iloilo si trasforma in una tragedia scioccante – scrive il cugino addolorato in un post pubblicato su Facebook – A mio cugino e alla sua famiglia, riposate in pace". Un'amica scrive: "Con il cuore spezzato, preghiere e sincere condoglianze".

L'incidente nelle Filippine in cui è morta la famiglia di Latina

L'incidente come riporta Il Messaggero si è verificato nel Comune di Hamtic, nella provincia di Antique, a pochi chilometri da San Jose nella regione del Visayas Occidentale, nelle Filippine centrali. Secondo quanto ricostruito finora l'autobus stava percorrendo il costone di un promontorio quando è precipitato in un burrone, forse per un guasto ai freni, e nell'impatto sono morte diciotto persone, undici sarebbero i feriti, alcuni molto gravi.