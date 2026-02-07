Che tempo fa domenica 8 febbraio 2026: le previsioni meteo a Roma e nel Lazio

(Getty Images)

Temporali, pioggia e grandine. È iniziato così questo fine settimana di febbraio a Roma e nel Lazio, con strade allagate e imbiancate dalla grandine, con allerta gialla o arancione in molti territori della regione con precipitazioni che si sono mostrate forti, a tratti violente, su tutti i territori regionali. "L'instabilità è stata più intensa di quanto ci si aspettasse dai modelli", è il commento del meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati che, però, rassicura sulla giornata di domani.

Le previsioni meteo per domenica 8 febbraio 2026

Nella giornata di domenica 8 febbraio, il meteo cambia e sembra migliorare, soprattutto rispetto alla giornata che si avvia alla conclusione, quella di sabato 7. "I temporali si sono esauriti entro il pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio e la serata non vede forti precipitazioni – ha spiegato il dottor Flavio Galbiati prima di passare alla giornata di domenica 8 febbraio – Domani la giornata procede soltanto con un po' di nuvolosità che diventa più compatta in serata: proprio verso la fine delle giornata di domenica non è escluso che tornino le precipitazioni, con qualche pioggia debole".

Allerta maltempo nel Lazio per domenica 8 febbraio

La situazione meteorologica a Roma e nel Lazio rientra nella normalità per la giornata di domani, domenica 8 febbraio. A dirlo, anche il dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio che, dopo giorni di allerta, arancione per ieri, venerdì 6 e gialla per oggi, sabato 7 febbraio 2026, torna ai livelli verdi, senza alcuna allerta idrogeologica o idraulica. Per l'intera giornata di domani, infatti, fatta eccezione per isolati rovesci che potrebbero verificarsi in ogni territorio della regione Lazio, non si attendono precipitazioni forti nella zona, come riportato nella cartina che si trova nell'immagine sottostante.

Come precisato dalla legenda, il colore verde nella cartina indica l'assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere alcuni danni a livello locale. Da tenere presente, però, che anche nella giornata di domani potrebbero creare disagi i danni e le conseguenze del maltempo degli scorsi giorni.