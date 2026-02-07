Continua a piovere a Roma: esonda un torrente. La grandine imbianca le strade: “Sembra neve”

La grandine a Roma nord, foto da Meteo Lazio (pagina Facebook).

Cielo nero, pioggia e grandine. Da giorni precipitazioni e temporali si abbattono su Roma e sul Lazio e, nella giornata di oggi, il termometro è tornato a scendere. Oltre alla pioggia incessante, nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, una violenta gradinata si è abbattuta nella zona di Roma nord e, nei territori fra Fidene e il Nuovo Salario, ha imbiancato le strade, come mostra la foto in alto, condivisa nella pagina Facebook di Meteo Lazio.

Esondato un torrente: strada chiusa

Non soltanto strade imbiancate. A causa delle violente piogge, a Roma, nella zona di Settebagni, in via Lello Maddaleno, è esondato il torrente Bel Poggio. È successo verso le ore 14, subito dopo pranzo. Sul posto è arrivata la Protezione Civile della zona e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo di zona, il Nomentano, che hanno interdetto la zona al traffico. Preoccupazione anche per le attività commerciali circostanti: il rischio è che possa allagarsi il parcheggio dei negozi che si trovano nelle vicinanze del punto in cui è avvenuta l'esondazione.

Pioggia e temporali anche nella zona ovest della Capitale dove continua a piovere da questa mattina. Fatta eccezione per una pausa in cui le nuvole si sono diradate, anche nel pomeriggio è tornato il temporale. La pioggia, intervallata alla grandine, si è abbattuta su Roma, allagando le strade.

Autostrada ghiacciata fra Roma e Napoli

Oltre alla città di Roma, le conseguenze della pioggia e della grandine sono riscontrate anche fuori. È il caso, ad esempio, del tratto di autostrada A1 fra Roma e Napoli, dove soprattutto nella porzione di strada nel territorio di San Cesareo, la strada appare ghiacciata, come mostra l'immagine in basso, estrapolata da un video, in apertura di articolo, condiviso da un'utente su Facebook.

La strada ghiacciata in autostrada A1, foto dal video di Facebook.

Neve al Terminillo: "Atmosfera magica"

Nel frattempo, mentre fra Roma e la regione Lazio il cielo resta scuro e continua a piovere, sulle montagne della regione è entrata una nuova perturbazione che sta provocando un'intensa nevicata. È questo il caso del Monte Terminillo, nel Reatino, dove nel pomeriggio di oggi si sta assistendo a un'intensa nevicata.