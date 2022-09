Charlotte morta a 24 anni dopo un incidente, il papà: “Ora balla con i tuoi animaletti piccola mia” Charlotte Mannarino è deceduta stamattina, i medici ieri ne avevano dichiarato la morte cerebrale. Ha combattuto tra la vita e la morte al San Camillo.

A cura di Alessia Rabbai

Charlotte Mannarino

Non ce l'ha fatta Charlotte Mannarino, la ragazza di ventiquattro anni rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto in via Pratica di Mare tra Ardea e Pomezia di domenica scorsa 4 settembre. Arrivata all'ospedale San Camillo con l'eliambulanza in condizioni gravissime, ha lottato per due giorni tra la vita e la morte. I medici ieri ne avevano dichiarato la morte cerebrale, il decesso è sopraggiunto stamattina. A darne notizia suo padre Oliviero, che in tarda mattinata ha scritto un post sul suo profilo Facebook per salutarla: "La mia piccola bambina non c’è più. Balla con i tuoi animaletti".

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia

La notizia della scomparsa di Charlotte si è diffusa in breve tempo, amici, parenti e conoscenti hanno fatto le condoglianze alla famiglia. Tantissimi i messaggi comparsi su Facebook. "Non ci sono parole per descrivere un così forte ed ingiusto dolore" scrive Stefano. "Carissimo amico mio – scrive Domenico rivolgendosi al padre – questo ti sembra il momento peggiore della tua vita, ma cerca di fissare nella memoria tutti i giorni belli passati insieme, così che lei possa vivere per sempre al tuo fianco".

L'incidente in cui è morta Charlotte Mannarino

La mattina dell'incidente stradale a seguito del quale è morta Charlotte era alla guida della sua auto, quando ha perso il controllo ed è finita contro un palo. Arrivata la chiamata al 118 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto in breve tempo il personale sanitario. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario il trasporto in eliambulanza a Roma, dov'è arrivata in condizioni disperate. Sulla vicenda indaga la polizia locale di Ardea, pare si sia trattato di un sinistro autonomo. Non è chiaro cosa l'abbia fatta sbandare, se si sia distratta o sentita male. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia.