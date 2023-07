Cerca di rimovere 150mila mila api dal set di un film a Roma: apicoltore finisce in ospedale Andrea Lunerti, l’etologo ‘acchiappa animali’ è intervenuto per mettere in sicurezza un set cinematografico a Roma. L’apicoltore chiamato prima di lui è finito in ospedale, punto dallo sciame.

A cura di Alessia Rabbai

L’intervento di Andrea Lunerti che ha rimosso i favi delle api

Un giovane apicoltore è finito in ospedale a seguito di in intervento di rimozione di venti favi andato male. Le api, ben 150mila, avevano scelto come luogo in cui costruire le proprie ‘casette' le scenografie di un film nel centro cinematografico Videa di Roma. È stato il personale martedì 25 luglio scorso a chiamare l'apicoltore per chiedere di mettere il luogo di lavoro dei professionisti in sicurezza, portando i preziosi insetti altrove.

Un intervento che però non è riuscito e che si è concluso con un accesso in pronto soccorso. A recuperare le migliaia di esemplari e custodirle in un posto sicuro è stato Andrea Lunerti, esperto ‘acchiappa animali' pronto ad intervenire nelle situazioni più disparate per recuperare gli animali selvatici in città. Ora le api si trovano nella loro nuova casa, all'interno del Rifugio del Lupo a Morlupo e hanno raggiunto molte altre già recuperate da precedenti interventi.

"Federico, uno dei responsabili tecnici degli studi che ci ha chiamati nel primo pomeriggio ci ha spiegato che le api sono riuscite ad entrare nel casco dell'apicoltore, mentre stava cercando di rimuovere i favi, pungendolo ripetutamente – spiega Lunerti – Ha abbassato velocemente il mezzo di sollevamento attirando la furia dello sciame in basso, facendo pungere anche altre persone presenti". Compresa quale fosse la situazione Lunerti è intervenuto e ha recuperato le api, mettendo in sicurezza le scenografie, che ora potranno essere utilizzate in sicurezza. "Ci auguriamo che il giovane apicoltore si rimetta presto e possa venire a trovarle".