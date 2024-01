Centocelle, trave si stacca dall’impalcatura al quinto piano: colpito un uomo di 73 anni L’uomo è stato portato all’ospedale Vannini con una ferita alla spalla, non è in pericolo di vita. Illesa la moglie. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Poteva essere una tragedia quella avvenuta nel pomeriggio di ieri a Roma, nel quartiere di Centocelle. Una trave si è staccata da un impalcatura al quinto piano di un palazzo in via degli Arbusti e ha colpito un passante, ferendolo a una spalla. L'uomo è rimasto ferito ma non in modo grave e non rischia la vita. Un vero e proprio colpo di fortuna dato che la trave, da quell'altezza, avrebbe potuto anche ucciderlo.

Sul posto sono arrivati le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale, che hanno sequestrato la trave e avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. Saranno molto probabilmente sentiti gli operai che lavorano per quel cantiere, oltre ai responsabili della ditta, per vedere se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza del caso.

Come abbia fatto la trave a cadere dall'impalcatura, ancora non è chiaro. Sulla facciata di quel palazzo erano in corso lavori di ristrutturazione: molto probabilmente non era stata fissata in modo adeguato, ma saranno le indagini a stabilire cosa sia successo nel dettaglio. Si tratta comunque di un episodio gravissimo che avrebbe potuto avere un epilogo tragico se l'anziano fosse stato preso in pieno dalla trave.

L'uomo ferito dalla trave si è spaventato moltissimo da quanto accaduto. Si tratta di un signore di 73 anni che era uscito a fare una passeggiata con la moglie e che di certo non pensava di passare la giornata al pronto soccorso dell'ospedale Vannini. La moglie, invece, non è stata fortunatamente colpita. È rimasta sotto shock ma non ha riportato ferite, e ha accompagnato il marito in ospedale per ricevere le cure del caso.