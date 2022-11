Cento libri rubati alla bancarella del professore, i carabinieri li trovano e glieli restituiscono La bancarella del professore a Flaminio è finita di nuovo nel mirino dei malviventi, un ladro ha tentato di rubare cento libri. I carabinieri però lo hanno scoperto e riconsegnato tutti i volumi al proprietario.

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri riconsegnano i libri rubati alla bancarella del professore

Un momento emozionante quello che vede i carabinieri riconsegnare i libri rubati alla bancarella del professore. Lo scatto immortala i militari della Stazione di Roma Flaminia, mentre riportano i libri al proprietario Alberto Maccaroni, il quale non può che ringraziarli con un grande sorriso. Il banco, che si trova a Piazzale Flaminio a pochi passi dalla metropolitana, è finito di nuovo nel mirino dei malviventi, bersaglio di un furto, che è avvenuto nella notte di martedì 15 novembre. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma un uomo di trent'anni di nazionalità romena ha rubato un centinaio di libri dalla bancarella. È stato visto a bordo di un monopattino, mentre percorreva Piazzale Flaminio, portando con sé una grossa scatola. Aveva sottratto i libri poco prima e se li stava portando via, convinto di non essere scoperto.

Ma il suo comportamento non è passato inosservato ai carabinieri che si trovavano di pattuglia, impegnati nei quotidiani controlli sul territorio della città, i quali si sono insospettiti e lo hanno fermato. Lo hanno identificato e scoperto che all'interno della scatola c'erano ben cento volumi. Si trattava di libri che aveva rubato poco prima dalla bancarella del professore. Lo hanno denunciato e preso i custodia i libri, che sono tornati nelle mani del legittimo proprietario. Vedere i carabinieri riportargli indietro i volumi è stata per lui una grande gioia, un momento immortalato in alcuni scatti. I militari si sono poi intrattenuti per un po' a parlare con Alberto, che non smetteva di ringraziarli e tesserne le lodi.

I carabinieri con Alberto Maccaroni

La bancarella del professore bruciata da un piromane

La bancarella del professore era già stata presa di mira la scorsa estate, quando un piromane poi incastrato dalle telecamere e fermato, il 9 luglio le ha dato fuoco. Nel rogo sono andati perduti circa 6mila volumi, distrutti dalle fiamme. Il proprietario Alberto in quel frangente non si è lasciato abbattere e, come ha raccontato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, si è subito attivato per ricostruirla "più bella e più invitante di prima". E in tanti lo hanno aiutato a risollevarsi e a ripartire, con molte donazioni. Commosso ha detto: "Ho sentito la solidarietà dei romani".