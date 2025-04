video suggerito

C’è un errore nella scritta sulla tomba di Papa Francesco: il problema è nella sequenza delle lettere Chi ha inciso la scritta “Franciscus” sulla lapide di Bergoglio ha esagerato la distanza tra le lettere R, A, e N. Il nome presenterebbe dunque un errore, perché è disallineato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seguenza delle lettere che formano la parola "Franciscus" sulla tomba dei Jorge Mario Bergoglio nella basilica di Santa Maria Maggiore è disarmonica. Ciò costituirebbe un errore sulla lapide del Santo Padre, perché così com'è stato realizzato il nome non rispetterebbe le regole di percezione visiva della scrittura. Un'irregolarità che a notarla sono state alcune tra le decine di migliaia di fedeli, che hanno visitato la sua tomba nei giorni successivi ai funerali a San Pietro e alla sua sepoltura. Forse si è trattato di una svista fatta dagli artisti e dai marmisti che hanno lavorato alla realizzazione della lapide posta sulla tomba semplice di Papa Francesco.

L'errore sulla lapide di Papa Francesco

A far notare l'errore è stato il settimanale l'Espresso, spiegando che "chi ha inciso Franciscus sulla lapide ha esagerato la distanza tra le lettere "R, A, e N". In graphic design il “kerning” è infatti l’operazione che si mette in pratica per aggiustare manualmente lo spazio tra coppie di lettere di una parola, per renderla il più leggibile possibile. Dunque il nome del Papa scritto sulla lapide in "maniera sbagliata" è davanti agli occhi delle decine di migliaia di persone che visitano la tomba e a quelli di tutto il mondo, che ne vendono le immagini su giornali, televisioni e social network.

Com'è fatta la tomba di Papa Francesco e come visitarla

Le spoglie mortali di Papa Francesco riposano all'interno della basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, come voluto dallo stesso Pontefice e indicato nel testamento sulla sua sepoltura. La basilica è aperta per le messe e delle visite tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 20, con ingresso libero.

La tomba è realizzata in marmo di provenienza ligure, senza particolari decorazioni e semplice, in linea con il suo pontificato, con la sola iscrizione "Franciscus" e la riproduzione della sua croce pettorale. Si trova navata laterale, entrando dal portone principale sulla sinistra, vicino all'altare di San Francesco, tra la Cappella Paolina, nella quale è custodita l'icona mariana della Salus Populi Romani e la Cappella Sforza.