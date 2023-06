C’è la data per la nuova stazione ferroviaria al Pigneto: operativa per il Giubileo, da gennaio 2025 Il progetto prevede l’apertura di una fermata che consentirà ai residenti e ai viaggiatori di accedere ai treni delle line FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto e Fl3 Roma-Viterbo.

A cura di Enrico Tata

C'è una data per l'apertura della nuova fermata ferroviaria del Pigneto: gennaio 2025, in tempo per il Giubileo. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di aver lanciato la gara per la realizzazione della nuova fermata di Roma, sulla linea che collega la stazione Tiburtina con Tuscolana.

La nuova stazione ferroviaria del Pigneto: collegamento diretto con Fiumicino Aeroporto

Il progetto prevede l'apertura di una fermata che consentirà ai residenti e ai viaggiatori di accedere ai treni delle line FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto e Fl3 Roma-Viterbo. Inoltre l'intervento consentirà anche di realizzare un sottopasso pedonale che metta in collegamento diretto la nuova stazione con quella della Metro C.

Demolito il ponte pedonale del Pigneto (al termine dei lavori)

Il progetto ha un valore di 100 milioni di euro, finanziati con i fondi del Pnrr, FSC e MEF. La prima fase dei cantieri prevede l'attivazione della nuova fermata Pigneto, come detto entro gennaio 2025 in occasione del Giubileo. Verranno realizzate le banchine, gli impianti a servizio della fermata e sarà completata una parte della copertura che permetterà un collegamento in superficie con la Metro C. Prevista anche l'installazione di un ponte pedonale provvisorio, che sostituirà l'attuale ponte pedonale che collega la stazione della Metro C con la via pedonale del Pigneto. Questo ponte, però, sarà mantenuto attivo fino al termini dei lavori.

La seconda fase del progetto, che sarà completata entro il 2027, prevede la realizzazione del sottopasso di collegamento pedonale con la Metro C e la realizzazione della piazza al di sopra della copertura del vallo.